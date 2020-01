Trwa darmowy weekend z GRID na PC Steam

News

Jeśli posypały Wam się weekendowe plany lub zwyczajnie nie kreśliliście żadnych, a należycie do fanów prędkości, to być może zainteresuje Was najnowsza oferta studia Codemasters. Już teraz na PC za pośrednictwem platformy Steam możecie bawić się bezpłatnie przy najnowszej grze wyścigowej brytyjskiej ekipy – wydanym w październiku GRID. Wystarczy udać się pod ten adres i pobrać grę, a ze wszystkich jej atrakcji będziecie mogli korzystać aż do godziny 19:00 w poniedziałek 6 stycznia. W międzyczasie możecie zgarnąć tytuł znacznie taniej na Steam, ale do zakończenia promocji pozostało już jedynie kilka godzin.



GRID ukazało się w październiku minionego roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Całość stawia duży nacisk na jak największą frajdę z rozgrywki, dzięki wypośrodkowaniu zaawansowanej fizyki jazdy znanej z symulatorów z licznymi uproszczeniami, które poprawiają jej intensywność. Takie połączenie wypadło ekipie całkiem nieźle, czego dowiecie się z naszej recenzji premierowej wersji GRID.

https://www.youtube.com/watch?v=Xegucm3wcOU

