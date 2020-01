Społeczność

Realistyczne zachowanie broni, utrudnione korzystanie z wyposażenia, a także możliwość strzelania sobie w głowę. Wszystko to i wiele więcej w długo wyczekiwanej modyfikacji do STALKER Zew Prypeci.

Grupa modderów znana jako GUNSLINGER Team po niemal dziesięciu latach regularnych prac nad modyfikacją Gunslinger do wydanej w 2009 roku gry STALKER Zew Prypeci udostępniła w sieci pierwszą grywalną wersję projektu. Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, to otwarta beta długo wyczekiwanej przez fanów modyfikacji jak na razie dostępna jest jedynie w rosyjskiej wersji językowej. Jednak osiągnięcie przez ekipę tak ważnego kamienia milowego, jak otwarta alfa projektu, wskazuje, że anglojęzyczne wydanie moda pojawi się w sieci raczej prędzej, niż później. Tymczasem jeśli nie przeszkadza Wam zabawa w języku rosyjskim, to pliki modyfikacji znajdziecie na dysku twórców. Zapewne dedykowane zachodnim graczom wydanie beaty ukaże się w niedługim czasie także na stronie projektu w serwisie ModDB.

Gunslinger poza poprawkami dla oprawy wizualnej i oryginalnych animacji skupia się przede wszystkim na większej głębi rozgrywki z wykorzystaniem broni palnej i rozmaitych narzędzi. Tym samym twórcy moda postarali się, by dostępne w grze uzbrojenie zachowywało się możliwie najwierniej wobec swoich rzeczywistych odpowiedników. Dodatkowo z gry zniknęła masa uproszczeń, w szczególności związanych z wykorzystaniem elementów wyposażenia, a całość ma być teraz znacznie bardziej wymagająca. Obok tego pojawiły się też drobne smaczki, jak choćby fakt, że protagonista pod wpływem działania mutantów może teraz strzelić sobie w głowę czy zadźgać się dzierżonym w dłoniach nożem.



STALKER: Call of Pripyat to pierwszoosobowa strzelanka od studia GSC Game World z akcją osadzoną w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Ekipa ostatnio uraczyła nas nowinkami związanymi z grą STALKER 2, a nie tak dawno grywalną wersję otrzymała także inna modyfikacja dla gier z serii – STALKER Shadow of Chernobyl Remaster.

https://www.youtube.com/watch?v=IvfO4D6V8UU&feature=emb_title

