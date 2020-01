News

W następstwie drobnego wycieku ze strony firmy Epic Games studio GSC GameWorld w najnowszym wpisie na Twitterze ogłosiło, że wyczekiwana przez fanów gra STALKER 2 wykorzysta silnik graficzny Unreal Engine 4. Twórcy przez dłuższy czas poszukiwali odpowiedniej technologii dla kolejnego rozdziału naszych zmagań w Zonie, aż wreszcie zdecydowali się skorzystać z Unreal. Poza wieloma oczywistymi zaletami silnik jest bardzo przyjazny nieoficjalnym modyfikacjom, które zdaniem twórców pozwoliły graczom zachować pamięć o Zonie i potrzymać zainteresowanie marką. Jednocześnie zapewnili, że przywołane tu rewelacje nie mają żadnego związku z decyzjami dotyczącymi platform cyfrowej dystrybucji czy sprzętowych.



Kolejne informacje związane z tytułem mają nadejść nieco później. Kiedy? Też chcielibyśmy to wiedzieć. Twórcy nie wspomnieli, kiedy zapadły decyzje o wykorzystaniu czwartej odsłony Unreal Engine, więc nawet trudno określić, na jakim obecnie etapie może być sam projekt. Cóż, pozostaje cierpliwie czekać lub za namową deweloperów powrócić do Zony. Jeśli to rozważacie, to z pewnością zainteresuje Was wydany kilka dni temu remaster graficzny do STALKER Cień Czarnobyla.

