Żółte Turbany na obszernym gameplayu z Total War: Three Kingdoms - Mandate of Heaven

News

LM ,

Studio Creative Assembly opublikowało obszerny materiał wideo z prezentacją rozgrywki w najnowszym, trzecim już fabularnym DLC do wydanej w minionym roku strategii Total War: Three Kingdoms. Rozszerzenie Mandate of Heaven stanowi prequel do wydarzeń zaprezentowanych w głównej kampanii podstawki, a na przywołanym materiale możecie zobaczyć zabawę na czele frakcji Żółtych Turbanów. Całość swoim komentarzem uświetnili odpowiedzialni za grę deweloperzy.

Przypomnijmy, że zapowiedziane w grudniu DLC Mandate of Heaven ma być największym do tej pory pakietem dodatkowej zawartości przygotowanym z myślą o grze Total War: Three Kingdoms. Dodatek wprowadzi nową kampanię, scenariusze, mechaniki rozgrywki oraz kilkadziesiąt zupełnie nowych jednostek na polu bitwy. Pakiet Mandate of Heaven ukaże się już 16 stycznia, a wraz z nim zwyczajowa aktualizacja do podstawowej wersji gry, dzięki której część nowinek trafi na ręce osób, które nie zdecydują się na zakup DLC.



Total War: Three Kingdoms zadebiutowało w maju minionego roku wyłącznie na komputerach osobistych, oczywiście we współpracy z firmą SEGA. Nowe podejście do historycznej strategii oraz umiejscowienie akcji w Chinach zapewniły grze fantastyczną sprzedaż i na pewnie także długoterminowe wsparcie.



Pozostając przy samym Creative Assembly, warto wspomnieć o mającym zadebiutować w tym roku Total War Saga: Troy, nieustannym wsparciu dla Total War: Warhammer 2 oraz zaawansowanym stadium prac nad premierową wersją Total War: Warhammer 3. Wszystkie z wymienionych trafią wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=GMrB0WtdB4w

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.