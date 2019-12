Total War: Three Kingdoms z kolejnym fabularnym DLC – zapowiedziano Mandate of Heaven

News

LM ,

SEGA i Creative Assembly zapowiedziały kolejne fabularne rozszerzenie do wydanej w maju strategii Total War: Three Kingdoms – Mandate to Haven. Podobnie jak udostępnione w okolicach premiery tytułu DLC Yellow Turban Rebellion akcja dodatku przenosi nas przed wydarzenia zaprezentowane w kampanii podstawki, a dokładnie do 182 roku naszej ery, by jeszcze dobitniej zaakcentować koniec panowania dynastii Han, który przeniósł Chiny w okres Trzech Królestw. Zdaniem twórców jest to największe i najbardziej szczegółowe DLC do Three Kingdoms, a jego premierę wyznaczono na 16 stycznia 2020 roku. Przy okazji zapowiedzi do sieci trafił zarówno kinowy zwiastun DLC, jak i gameplay z Mandate of Heaven. Oczywiście wraz z DLC na serwerach pojawi się aktualizacja, która pozwoli cieszyć się z nowinek także tym, którzy nie zdecydują się na zakup dodatku.

Creative Assembly przygotowało nową kampanię, scenariusze ukazujące początki wojskowej kariery takich postaci jak Cao Cao czy Liu Bei oraz specjalną mechanikę wydarzeń i celów. Do naszej dyspozycji zostanie oddanych ośmiu nowych watażków, w grze pojawią się nowe postacie, a także 40 nowych jednostek o niedostępnych dotąd zdolnościach. Więcej informacji o nowościach znajdziecie pod tym adresem.



Total War: Three Kingdoms zadebiutowało 23 maja tego roku wyłącznie na PC. Od premiery gra otrzymała już trzy płatne dodatki — Yellow Turban Rebellion, Eight Princes oraz Reign of Blood.

https://www.youtube.com/watch?v=Vo7dmyj6tOk&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=rAhvWikFG5U

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.