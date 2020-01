Plebiscyt For Gamers 2019: ACTINA z najlepszym komputerem stacjonarnym!

Tech

Zgodnie z tradycją serwis ITHardware.pl po raz kolejny zorganizował tak zwany Plebiscyt for Gamers, w którym wybrano najlepsze marki oraz produkty – łącznie lista obejmuje aż 22 kategorie, jednak ci, którzy zdołali przedrzeć się przez całą ankietę, najprawdopodobniej dotarli do pytania otwartego. Organizatorzy wybiorą bowiem trzy najciekawsze odpowiedzi na to pytanie i nagrodzą ich autorów atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania jest między innymi karta graficzna GeForce RTX 2070 SUPER! Tak czy inaczej, serwis postanowił zaprezentować jedną z kategorii w osobnym wpisie, polecając wybrane przez siebie najlepsze zestawy komputerów stacjonarnych.

Wśród nich znalazły się: Chillblast Fusion Daybreak Gaming PC, Corsair ONE i160 i9-9900K, MSI Trident X 9th, HIRO 303 Z370I5K9-H246 oraz Actina PBM i5-9600K/16/256/2060/AIO280/Win10. Zwycięzcą plebiscytu okazał się zestaw ostatni, czyli komputer firmy ACTINA. Gratulujemy zwycięzcy i polecamy odwiedzić stronę produktu w sklepie Sferis, gdzie możecie zgarnąć zwycięskiego peceta w atrakcyjnej scenie!

