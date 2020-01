Deweloperzy Rune II oddali wydawcy pliki oraz kod źródłowy gry

News

Maria Wawrzyniak ,

Na początku grudnia zeszłego roku rozpoczęła się afera związana z grą Rune II, kiedy to studio Human Head odpowiedzialne za jej stworzenie zostało zamknięte dosłownie dzień po premierze. Grupę deweloperów bardzo szybko zatrudniła jednak Bethesda pod nowym szyldem Roundhouse Studios, jednak nie rozwiązało to jej problemów – zespół został bowiem pozwany przez wydawcę Rune II, czyli firmę Ragnarok Games, za porzucenie tytułu. Sytuacja już od samego początku była całkiem skomplikowana. Wydawca chciał rozwijać grę na własną rękę pomimo, że to deweloperzy są do tego zobowiązani przez podpisaną umowę, a ci postawili mu z kolei przeszkodzić, odmawiając między innymi wydania kodu źródłowego oraz samodzielnej próby wprowadzenia niezatwierdzonej wcześniej aktualizacji. Ragnarok Game postanowiło więc sięgnąć znacznie bardziej drastyczne środki i pozwał twórców, żądając aż 100 milionów dolarów odszkodowania oraz zwrócenia wszelkich kosztów poniesionych w czasie produkcji, a także zasobów gry. Wygląda jednak na to, że spór został zakończony.

Kilka dni temu na oficjalnej stronie gry Rune II pojawił się wpis informujący o tym, że wydawcy udało się odzyskać kod źródłowy oraz pliki powiązane z produkcją. Sprawdzono oczywiście, czy aby na pewno wszystko jest kompletne – ostatecznie Ragnarok Games zamierza rozpocząć prace nad naprawą największych błędów i problemów, na które masowo narzekają użytkownicy. Nie wiemy jednak, ile to wszystko potrwa. Zwłaszcza, że kwestia wszelkich roszczeń finansowych wciąż nie została rozwiązana.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis