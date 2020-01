25-letnia gra była uważana przez swojego twórcę za straconą do dnia, kiedy zobaczył ją na pewnej transmisji

News

Maria Wawrzyniak ,

Znany głównie jako twórca Paint.NET, czyli popularnego niegdyś darmowego narzędzia graficznego, Rick Brewster, w młodości zajmował się również tworzeniem gier. Jeden z jego projektów zaginął jednak 25 lat temu – 12-letni wówczas Brewster pożyczył jedyną istniejącą kopię gry The Golden Flute 4: The Flute of Immortality swojemu kuzynowi, wysyłając egzemplarz pocztą. Jak nietrudno się domyślić, dyskietka nigdy do niego nie wróciła, zaś twórca pogodził się z myślą, że projekt najzwyczajniej w świecie przepadł. Był o tym przekonany do dnia, kiedy w okresie świątecznym w nietypowych okolicznościach projekt się odnalazł – Brewster natrafił powiem na transmisję z The Golden Flute 4: The Flute of Immortality na Twitchu.

https://twitter.com/rickbrewPDN/status/1210023029087985664

Przy tworzeniu gry Brewster inspirował się przygodówkami Sierry – w tym serią Quest for Glory. Wcielamy się w bohatera, przemierzamy losowo generowane lokacje i walczymy z potworami, wszystko w stylu starych Final Fantasy czy nieco młodszego Undertale. Co ciekawe, twórca stworzył dwie inne części serii, odpowiednio oznaczone numerami 2 oraz 3. Obie gry istnieją i znajdują się u Brewstera na strychu, zaś powstały na komputerze Tandy 1000 TL/2, czyli klonie IBM. Wszyscy zainteresowani mogą przetestować The Golden Flute 4: The Flute of Immortality, które po 25 latach jest dostępne w serwisie Internet Archive.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis