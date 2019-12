News

LM ,

Zlokalizowane w Gdyni studio Event Horizon uraczyło nas prezentacją rozgrywki z wczesnej wersji swojego najnowszego izometrycznego RPG zatytułowanego Dark Envoy. Krótki, trwający niewiele ponad minutę materiał wideo, który znajdziecie na końcu wiadomości, pokazuje rozmaite elementy zabawy w rzeczonej produkcji – interakcje z bohaterami niezależnymi, eksplorację poziomów, poruszanie się po mapie świata i oczywiście taktyczne starcia z rozmaitymi oponentami.

Ekipa po raz kolejny podkreśliła, że omawiany tytuł ukaże się już w nadchodzącym roku zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – a taką mamy nadzieję – to premiery Dark Envoy powinniśmy wypatrywać w ostatnim kwartale 2020 roku. Gra przeniesie nas do świata z pogranicza fantasy i science fiction, by zaoferować m.in. bogatą linię fabularną, taktyczne podejście do potyczek z przeciwnikami i możliwość zabawy w kooperacji z innym graczem.



Tymczasem jeśli chcielibyście ocenić kunszt gdyńskiej ekipy, to macie znakomitą okazję – debiutanckie RPG studia, Tower of Time, możecie przez ograniczony czas zagarnąć za darmo na platformie GOG.com.

https://www.youtube.com/watch?v=TQJ6dMc1JUE

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.