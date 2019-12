Tower of Time za darmo na GOG.com z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak ,

Platforma GOG przygotowała dla swoich klientów kolejną niespodziankę w postaci kolejnej darmowej gry z okazji zbliżającego się końca wielkiej świątecznej wyprzedaży. Tym razem możemy zgarnąć bez żadnych opłat Tower of Time, czyli izometryczne RPG od polskiego studia Event Horizon. Aby to zrobić, wystarczy odwiedzić stronę główną sklepu i przewinąć do miejsca, gdzie zobaczycie wielki baner z przyciskiem odbierz za darmo. Równocześnie możecie po prostu przejść do karty produktu, gdzie trzeba zrobić praktycznie to samo. Tower of Time to z pewnością gra, która jest warta świeczki – tytuł przyjął się naprawdę nieźle, zarówno wśród mediów branżowych, jak i graczy, osiągając średnią ocen na poziomie 77 punktów na sto w serwisie Metacritic. Oferta kończy się 1 stycznia o godzinie 15:00. Tower of Time zadebiutowało 12 kwietnia 2018 roku na komputerach osobistych. Akcja gry toczy się w fantastycznym świecie, który znajduje się na skraju zagłady. Populacja inteligentnych ras z każdym rokiem drastycznie spada, ich terytoria nieubłaganie się kurczą, a cała kraina obumiera. My natomiast wcielamy się w zaciętego wojownika, który jeszcze w czasach swojego dzieciństwa odkrył zakopaną pod ziemią wieżę tajemniczego pochodzenia. Dopiero po osiągnięciu wieku dorosłego zrozumiał, że może się tam kryć coś, co ostatecznie uratuje świat przed apokalipsą – wyruszamy więc w niebezpieczną podróż.

