Hello Neighbor za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak ,

W czwartek 19 grudnia w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension, SUPERHOT, Ape Out, Celeste, Totally Accurate Battle Simulator, FTL: Faster Than Light, Hyper Light Drifter, Shadow Tactics: Blades of the Shogun oraz The Talos Principle. Dzisiaj udostępniono kolejną (i jednocześnie już przedostatnią) produkcję, którą jest Hello Neighbor od studia Dynamic Pixels. Jest to oryginalne połączenie gry akcji z elementami skradanki. Zainteresowanym przypominamy, że macie czas jedynie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego – wówczas zostanie udostępniona ostatnia gra.

Hello Neighbor zadebiutowało 8 grudnia 2017 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. W lipcu 2018 roku pojawiło się również na konsolach Nintendo Switch i PlayStation 4, a także na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Cała zabawa polega na uciekaniu przed naszym sąsiadem, który okazuje się skrywać jakąś przerażającą tajemnicę – a przynajmniej tak właśnie przeczuwamy, dlatego naszym zadaniem jest dostać się do jego piwnicy. Nie jest to jednak łatwe zadanie, bowiem tytułowy sąsiad jest niezwykle czujny. Kiedy zostaniemy zauważeni, najprawdopodobniej nas dorwie. Hello Neighbor, pomimo licznych kiepskich recenzji, cieszy się sporą popularnością, doczekało się prequela Hide and Seek oraz oddzielnego trybu do zabawy wieloosobowej, czyli Secret Neighbor.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis