Wiedźmin 3: Dziki Gon pobiło własny rekord popularności na Steamie

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu informowaliśmy Was o gwałtownym wzroście liczby grających w trylogię Wiedźmin od studia CD Projekt RED. Dziś mamy jeszcze lepszą wiadomość, bowiem graczom oficjalnie udało się pobić rekord i w jednym momencie w Wiedźmin 3: Dziki Gon grało aż 94 601 osób, co daje liczbę aż o dwa tysiące większą niż ta, którą osiągnięto w dniu oficjalnej premiery gry. Wczoraj mogliśmy zobaczyć na Steam Charts wynik 84,7 tysięcy, zaś w ubiegłą niedzielę było to tylko 48 tysięcy. Poprzedni rekord wynosił 92,2 tysięcy i, jak już wspomnieliśmy, został osiągnięty w maju cztery lata temu. Jak myślicie, czy jest szansa na okrągłą setkę?

Przypomnijmy, że oprócz tego sukcesu należy również wspomnieć o samym twórcy słynnego Geralta z Rivii – Andrzej Sapkowski stał się siódmym najpopularniejszym pisarzem w Amazonie, aczkolwiek teraz już są to nieaktualne dane, ponieważ pisarzowi udało się zająć pierwsze miejsce. Do tego wszystkiego na pewno swoją cegiełkę (całkiem dużą) dołożyła premiera serialu Wiedźmin w serwisie Netflix, która odbyła się 20 grudnia. Przypomnijmy: pierwszy sezon składa się z ośmiu odcinków i, jak to w przypadku Netfliksa, wszystkie odcinki zostały udostępnione jednocześnie. W naszym kraju możemy obejrzeć produkcję razem z polskimi napisami, z lektorem oraz dubbingiem. Serialowa historia Rzeźnika z Blaviken nie zakończy się na jednym sezonie – serwis Netflix zamówił już drugi, aczkolwiek nie znamy na ten moment daty premiery. Mówiliśmy również o wywiadzie serwisu Games Radar z Lauren S. Hissrich, czyli showrunnerką serialu.

