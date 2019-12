Hyper Light Drifter po raz kolejny za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak

W ubiegły czwartek w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension, SUPERHOT, Ape Out, Celeste, Totally Accurate Battle Simulator oraz FTL: Faster Than Light. Dzisiaj udostępniono dziewiątą produkcję, którą jest Hyper Light Drifter i zanim zaczniecie zastanawiać się, czy pamięć Wam nie szwankuje i że przecież ta już kiedyś była dostępna za darmo, potwierdzamy – była, a firma Epic Games Store najwyraźniej zdecydowała się zrobić powtórkę z rozrywki. Kilka miesięcy temu rozdawano ją razem z Mutant Year Zero: Road to Eden. I choć szkoda, że dostajemy po raz drugi tę samą produkcję, tak prawda jest taka, że nie wszyscy zdążyli ją zgarnąć poprzednim razem, dlatego zachęcamy, abyście tym razem to zrobili – mowa bowiem o naprawdę udanej, ciepło przyjętej grze.

Hyper Light Drifter to przygodowa gra akcji utrzymana w stylistyce retro, która została opracowana przez studio Heart Machine. Akcja toczy się w fantastycznym uniwersum z elementami science-fiction, gdzie naszym głównym zadaniem jest eksploracja najróżniejszych lokacji oraz walka z przeciwnikami. Wcielamy się więc w jednego z Wędrowców, czyli ludzi podróżujących po świecie w poszukiwaniu bezcennych technologii. Nasz bohater cierpi jednak na nieuleczalną (przynajmniej obecnie znanymi metodami) chorobę i poszukuje lekarstwa, które jest jego jedyną nadzieją. Celem jego podróży jest niebezpieczna kraina, którą omijają wszyscy z fachu.

Zainteresowanym przypominamy, że macie czas jedynie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego – wówczas zostanie udostępniona kolejna gra.