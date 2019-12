Darth Revan z Knights of the Old Republic oficjalnie powrócił do kanonu Gwiezdnych Wojen

News

Maria Wawrzyniak ,

Darth Revan z gry Star Wars: Knights of the Old Republic trafił do oficjalnego kanonu uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Poza tym, że film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie przez wielu został uznany za bardzo mierną produkcję, możemy mu oficjalnie podziękować za jedną rzecz. Dzięki niemu do oficjalnego kanonu uniwersum Gwiezdnych wojen trafił bowiem Darth Revan, czyli jedna z głównych postaci klasycznej gry RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. Jest to ważna informacja szczególnie dla tych, których zasmuciła wiadomość wykluczenia z kanonu wszystkich elementów tak zwanego Star Wars Expanded Universe po wykupieniu firmy Lucasfilm przez Disneya. Zgodnie z tym, co głosi między innymi serwis Screen Rant, w albumie Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary znalazło się sporo interesujących informacji o Legionach Sith Trooperów – w filmie nie poświęcono im bowiem zbyt wiele uwagi. I tak dowiedzieliśmy się, że trzeci Legion został nazwany na część Dartha Revana. Pozostałe regiony noszą imiona takich Sithów, jak Darth Phobos oraz Darth Desolous, którzy również zostali wprowadzeni do uniwersum za sprawą gry Star Wars: The Force Unleashed. Pozostaje więc pytanie, czy Lucasfilm planuje rozwinąć historie wymienionych bohaterów w jakikolwiek sposób.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis