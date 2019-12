Totally Accurate Battle Simulator za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak ,

W czwartek w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension, SUPERHOT, Ape Out oraz Celeste. Dzisiaj udostępniono siódmą produkcję, którą jest Totally Accurate Battle Simulator od niezależnego studia LandFall Games. Tym razem mamy do czynienia z przepełnionym absurdem symulatorem bitew wykorzystującym fizykę w sposób, który daje bardzo nieoczekiwane rezultaty. Tytuł trafił 1 kwietnia 2019 roku do fazy wczesnego dostępu.

Zainteresowanym przypominamy, że macie czas jedynie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego – wówczas zostanie udostępniona kolejna gra.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis