Celeste za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

Maria Wawrzyniak

W czwartek w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension, SUPERHOT oraz Ape Out. Dzisiaj udostępniono szóstą produkcję, którą jest Celeste – opracowana przez studio Matt Makes Games gra platformowa, która spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i graczy. Celeste charakteryzuje się przede bardzo wysokim poziomem trudności oraz ciekawym, choć niezwykle poważnym i dającym do myślenia wątkiem fabularnym, który porusza temat zdrowia psychicznego. Wcielamy się w rudowłosą Madeline, która zamieszkuje fantastyczny świat. Pewnego dnia postanawia wspiąć na szczyt pewnej góry – my natomiast towarzyszymy jej w podróży, próbując pomóc bohaterce dotrzeć do celu. Zdarzenia obserwujemy z boku, zaś cała zabawa polega głównie na pokonywaniu najróżniejszych poziomów, gdzie skaczemy z jednej platformy na drugą, w międzyczasie omijając również liczne pułapki.

Zainteresowanym przypominamy, że macie czas jedynie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego – wówczas zostanie udostępniona kolejna gra.

