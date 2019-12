News

W najnowszym wpisie na steamowej stronie gry Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 deweloperzy z odpowiedzialnego za tytuł Hardsuit Labs pochwalili się, że po długich miesiącach wytężonej pracy udało im się jeszcze przed okresem świątecznym zamknąć fazę alfa produkcji. Obecnie wszystkie kluczowe dla rozgrywki mechanizmy są już zaimplementowane, a kolejne miesiące twórcy zamierzają poświęcić na wprowadzanie do tytułu kolejnej zawartości, optymalizowanie gry i usuwanie wszystkich napotkanych błędów. Wszystko to oznacza, że nawet jeśli Bloodlines 2 ma szansę ukazać się w 2020 roku, to nie powinniśmy spodziewać się premiery w pierwszej połowie roku. Trudno ocenić ile pracy zostało deweloperom, ale z pewnością początek 2020 będzie dla nich szczególnie intensywny.



Przypomnijmy, że wedle wcześniejszych zapowiedzi Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 miało zadebiutować w pierwszym kwartale 2020 roku. Tytuł doczekał się nawet prezentacji na większych branżowych imprezach, ale trudno powiedzieć, by testerzy ocenili wczesny build jednoznacznie pozytywnie. Ostatecznie tuż przed tegoroczną odsłoną konwentu PDXCON firma Paradox Interactive poinformowała o przesunięciu daty premiery na czas nieokreślony.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=OkcNFoW5dzs

