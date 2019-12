Jeden z najgorszych filmów roku okazał się niedokończony i zostanie zaktualizowany niczym gra wideo

News

Maria Wawrzyniak ,

Na ten moment w serwisie Metacritic film Koty w reżyserii Toma Hoopera posiada średnią ocen na poziomie zaledwie 32 punktów na sto. Krótko mówiąc, produkcja została wręcz zmieszana z błotem. Wielu określa ją mianem najgorszego musicalu wszech czasów. To jednak nie wszystko – jak donosi serwis The Hollywood Reporter, film okazał się… niedokończony i zostanie zaktualizowany niczym gra komputerowa. Zgodnie ze źródłem, studio Universal Pictures poinformowało kina o wysyłce nowej, poprawionej wersji filmu już w dniu jego premiery. Poprawki mają przede wszystkim dotyczyć oprawy wizualnej – w Kotach są bowiem sceny, gdzie wyraźnie powinny być efekty specjalne, ale… po prostu ich nie ma. Przykładem jest chociażby zdjęcie Judi Dench, której dłoń powinna być pokryta sierścią. Podobno Tom Hooper potrzebował więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła, aczkolwiek ostatecznie musiał zdążyć na przedświąteczną premierę – no i wyszło, jak wyszło. Koty jest dostępne w kinach od 20 grudnia tego roku. Film nie tylko zbiera same baty w recenzjach, ale również bardzo kiepsko radzi sobie w box office.

