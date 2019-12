Little Inferno za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak ,

W czwartek w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension oraz SUPERHOT. Dzisiaj udostępniono czwartą produkcję, którą jest Little Inferno – gra logiczna z 2012 roku wydana na komputery osobiste oraz konsole Wii U. Kilka lat później pojawiła się na Nintendo Switch. Akcja tytułu osadzona została w bardzo ponurym świecie, gdzie od lat trwa zima. My natomiast wcielamy się w dziecko, w którego rączki trafia kominek, tytułowy Little Inferno. Cała zabawa opiera się na paleniu zabawek z katalogu wysyłkowego, za które otrzymujemy następnie monety, aby móc zamawiać kolejne zabawki. I choć brzmi to dość dziwnie, gra spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem – obecnie średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 68 punktów na sto. Tytuł możecie zgarnąć po wejściu na ten adres.

Przypominamy, że Little Inferno jest dostępne w Epic Games Store za darmo jedynie przez dobę. Jutro o 17:00 zostanie udostępniona piąta gra z promocji.

