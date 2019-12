Wiedźmini idą na wojnę – zapowiedziano moda Witcher: Total War

News

LM ,

Już jutro oficjalna premiera pierwszego sezonu serialu Wiedźmin produkowanego przez platformę Netflix, ale okazuje się, że to nie jedyna dobra wiadomość dla fanów wiedźmińskiego uniwersum. Grupa modderów pokusiła się oficjalną zapowiedź pełnoprawnej modyfikacji do gry Medieval 2: Total War, która wprowadzi wojnę totalną do świata Geralta z Rivii. Całość powstaje jako totalna konwersja inspirowana m.in. The Elder Scrolls: Total War na bazie książek, gier, komiksów i wspomnianego już serialu. Modderzy nie są w stanie wskazać choćby przybliżonej daty premiery, ale chętnie przyjmą pod swoje skrzydła każdą dodatkową parę rąk do pracy.



Z zapowiedzi wiemy, że taktyczna mapa dla modyfikacji powstanie na bazie tej z gier studia CD Projekt RED, a twórcy będą wzorować się stylem artystycznym polskiej ekipy dla wykreowania zamieszkujących świat wiedźmina potworów. Wśród grywalnych frakcji wskazano długą, załączoną poniżej listę stronnictw, a obok nich w modzie z pewnością pojawią się także wiedźmini dla każdej ze znanych fanom szkół. Zapowiada się ciekawie, czekamy na kolejne nowinki.

Northern Realms: Aedirn, Cidaris, Free Pontar State, Hengfors League, Kaedwen, Kerack, Kovir and Poviss, Lyria and Rivia, Novigrad, Order of the Flaming Rose, Redania, Temeria, Verden;

Southern Realms: Cintra, Ebbing, Etolia, Gemmera, Gheso, Metinna, Nazair, The Nilfgaardian Empire, Toussaint,Vicovaro

Dwarven: Mahakam;

Skellige: Clans of Skellige;

Aen Seidhe: Dol Blathanna, Scoia’tael;

Aen Elle: Wild Hunt;

Ofir.

Modyfikacja powstaje z myślą o wydanej w 2006 roku na PC grze Medieval II: Total War z wypuszczonym w 2007 roku dodatkiem Kingdoms od studia Creative Assembly.

