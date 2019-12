eSport

Maria Wawrzyniak ,

Krótko mówiąc, esport został oficjalnie uznany w Polsce za sport, co stawia go na równi między innymi ze sztukami walki czy warcabami.

AKTUALIZACJA: Okazuje się, że Polski Związek Sportów Elektronicznych jest organizacją prywatną, zaś Komitet Sportów Nieolimpijskich to organizacja pozarządowa. Tym samym nie są to organizacje, do których utworzenia potrzeba było zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – dlatego stwierdzenie, że esport został w naszym kraju oficjalnie uznany za dyscyplinę sportową jest nieprawdziwe. Za wprowadzenie w błąd przepraszamy.

Stało się – esport został w naszym kraju oficjalnie uznany za dyscyplinę sportową. Decyzję ogłoszono podczas kongresu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który odbył się 16 grudnia w warszawskim Centrum Olimpijskim. Równocześnie Polski Związek Sportów Elektronicznych został równo 50. członkiem Komitetu. To z pewnością ważny dzień dla wszystkich fanów esportu w Polsce. Podczas kongresu nie mogło oczywiście zabraknąć prezesa PZSE, Adriana Kostrzębskiego, który nie krył zadowolenia. Portal Wirtualna Polska opublikował również jego wypowiedź odnoszącą się do wrażeń po całym wydarzeniu.

Jesteśmy dumni, że Polski Związek Sportów Elektronicznych, jako pierwsza e-sportowa instytucja w Polsce został przyjęty do grona Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. To wielki dzień i wielki sukces dla polskiego e-sportu, a także dowód na to, że te dwa światy mogą mówić jednym językiem. W obydwu chodzi przecież o to samo: o rywalizację, treningi, emocje i postawę fair-play. O talent i o fantastyczną publiczność, dzięki której atmosfera na turniejach sportowych i esportowych jest czymś nie do opisania. (...) Przyjęcie w szeregi sportowych komitetów nieolimpijskich pierwszej instytucji esportowej to również wyraźny sygnał dla całego rynku, że e-sport i sport idą ramię w ramię i jest im ze sobą po drodze. Dla nas, jako instytucji promującej esport nad Wisłą, oznacza to także jeszcze bardziej wytężoną pracę na rzecz rozwoju społeczności sportów elektronicznych. Od dziś fani sportu i e-sportu mogą stanąć w jednym szeregu. Bez sztucznych podziałów i barier.

Być może wstąpienie Polskiego Związku Sportów Elektronicznych do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich wreszcie zakończy odwieczny spór o to, czy esport faktycznie można nazwać sportem prawdziwym. Jedno jest pewne – od teraz wszyscy zawodowi gracze mogą (i mają do tego pełne prawo) nazywać się sportowcami.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis