Prologue – nowa gra twórców PUBG nie będzie kontynuacją popularnego battle royale, nie będzie nawet strzelanką

Nie da się ukryć, że nawet jeśli gra PlayerUnknown Battlegrounds wciąż utrzymuje się w czołówce najliczniej ogrywanych gier na platformie Steam, to swój najlepszy czas ma już za sobą. Skończyły się doniesienia o kolejnych rekordach i następujące po nich wzmianki o pobiciu dotychczasowych. Battle Royale wciąż jest popularne, ale do walki o najwyższą stawkę dołączyło kilku godnych konkurentów pokroju Fortnite i Apex Legends, więc jedyne pytanie, jakie się nasuwa, to – co dalej?

Okazuje się, że znany jako PlayerUnknown Brendan Greene ma już plan, który enigmatycznie zaprezentował nam podczas tegorocznej gali The Game Awards w postaci zwiastuna gry prologue. Czym będzie produkcja? Jeszcze nie wiemy i wygląda na to, że nie są tego do końca pewni także sami twórcy, co ujawnił Greene w rozmowie z redakcją Forbesa. Pewne jest za to, czym Prologue nie będzie, a mianowicie na pewno nie ma tu mowy o kontynuacji PUBG, a nawet kolejnej strzelance.



W dalszej części rozmowy dowiedzieliśmy się, że Prologue to projekt na dużą skalę, który dostarczy graczom wiele unikalnych doświadczeń i będzie wymagać nieustannego podnoszenia swoich umiejętności. Jednocześnie Greene przyznał, że jego marzeniem jest stworzyć ogromny świat dla tysięcy graczy, ale jak na razie wciąż pozostaje to poza zasięgiem twórców. Główną przeszkodą jest tu same technologia, więc PlayerUnknown wraz z kilkudziesięcioma członkami uformowanego w Amsterdamie zespołu obecnie planuje stworzenie narzędzi, które pozwolą zrealizować śmiałe plany.

Tym samym na premierę projektu lub choćby pierwszą garść konkretów raczej nie możemy liczyć zbyt prędko, a sam Greene wspomniał, że chociaż spoczywa na nim wielka odpowiedzialność, to zamierza sprostać powierzonym zadaniom – w końcu nie każdy ma możliwość, by wprowadzić na globalny rynek nowe IP. Co z tego wyjdzie? Sami jesteśmy ciekawi, a gdy pojawią się kolejne nowinki, to z pewnością się o tym dowiecie.

