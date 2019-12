Kontynuacja Surgeon Simulator zabierze nas z powrotem na salę operacyjną w przyszłym roku

News

Maria Wawrzyniak ,

To jedna z tych wiadomości, które mogły Wam umknąć podczas tegorocznych The Game Awards.

Wielkich i wyczekiwanych zapowiedzi podczas tegorocznej odsłony imprezy The Game Awards było mnóstwo. Z tej okazji zebraliśmy dla Was wszystkie informacje w jednym miejscu, gdzie znajdziecie oczywiście podsumowanie gali. Ale to nie o tym teraz – jest bowiem jedna rzecz, która mogła zaginąć wśród licznych ogłoszeń, a jest nią zapowiedź Surgeon Simulator 2, czyli kontynuacja dość specyficznej, aczkolwiek ciepło przyjętej gry medycznej od Bossa Studios. Trochę czasu minęło, ponieważ pierwsza część zadebiutowała 20 kwietnia 2013 roku. Jak wiecie lub też nie, cała zabawa polega na tym, że wcielamy się w wyjątkowo nieudolnego chirurga, którego zadaniem jest przeprowadzenie operacji – niejednokrotnie stanowczo zbyt bardzo skomplikowanych i w zbyt trudnych warunkach. Już na początku symulator znalazł sobie dość spore grono wiernych fanów i zyskał opinię dobrej, pozwalającej się dobrze zabawić produkcji.

Podczas The Game Awards deweloperzy zaprezentowali animowany zwiastun ogłaszający Surgeon Simulator 2. Możecie go oczywiście obejrzeć poniżej Wszystko wskazuje na to, że większość założeń będzie taka sama, a my dostaniemy lepszą oprawę graficzną i być może jakieś ulepszone mechaniki. Tak czy inaczej, wiemy, że produkcja pojawi się na rynku w przyszłym roku i – przynajmniej na początku – będzie dostępna wyłącznie w sklepie Epic Games Store.

https://youtu.be/w47D_u_0KI0