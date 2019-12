TGA 2019: poznajcie Naraka Bladepoint, sieciową grę akcji od studia 24 Entertainment

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas tegorocznej gali The Game Awards zaprezentowano Naraka: Bladepoint, czyli nową sieciową grę akcji od studia 24 Entertainment, której wydaniem zajmie się firma NetEase Games. Z tej okazji otrzymaliśmy pierwszy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z produkcją podobną do popularnego For Honor, aczkolwiek Bladepoint będzie osadzone w bardziej fantastycznym, a więc nieco mniej realistycznym świecie oraz będzie charakteryzować się znacznie większą dynamiką i swobodą w kwestii eksploracji świata. Postacie będą bowiem mogły się na przykład wspinać po ścianach. Naraka: Bladepoint zadebiutuje na komputerach osobistych w 2020 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=-llJ0B8QFlM