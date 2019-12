Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat nowego rozszerzenia do The Elder Scrolls Online

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że kolejny dodatek do gry MMO The Elder Scrolls Online pozwoli nam zwiedzić słynne Skyrim.

Firma Zenimax Online Studios podzieliła się pierwszymi informacjami na temat najnowszego dodatku do gry MMO The Elder Scrolls Online. Nie znamy jeszcze wprawdzie oficjalnego tytułu rozszerzenia, aczkolwiek wiemy już, że trafimy do krainy Skyrim znanej głównie z popularnego The Elder Scrolls V: Skyrim. Oprócz tego opublikowano również nowy trailer, który zapowiada DLC oraz zakańcza Sezon Smoka. Co ciekawe, twórcy nazwali to rozszerzenie kolejnym rocznym wydarzeniem w Tle Elder Scrolls Online, aczkolwiek jakichkolwiek innych informacji możemy spodziewać się dopiero 16 stycznia przyszłego roku.

https://youtu.be/AfeR8KaQWRs

Przypomnijmy, że The Elder Scrolls Online zadebiutowało 4 kwietnia 2014 roku na komputerach osobistych, zaś 9 czerwca 2015 roku zostało udostępnione posiadaczom konsoli PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra spotkała się z dość ciepłym przyjęciem, aczkolwiek na horyzoncie pojawiło się sporo negatywnych opinii – niemniej jednak, na ten moment podstawowa wersja posiada średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 71 punktów na sto.