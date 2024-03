WD_BLACK SN850P NVMe - sprawdzamy, jak w boju sprawdza się dysk SSD do PS5!

Gry coraz większe to i miejsca coraz więcej potrzeba – sprawdzamy czy dysk od WD_BLACK to dobry wybór!

Tym bardziej problematycznym jest to, że o ile dysk SSD zawarty w konsoli PlayStation 5 jest dość szybki, to niecałe 825 GB miejsca (a w rzeczywistości mniej po odjęciu miejsca na system i inne dodatkowe elementy) szybko potrafi zostać wypełnione nie tyle co grami, ale również zapisanymi zrzutami ekranu, filmami czy nawet stanami zapisu, które mimo trafiania do chmury i tak pozostają na dysku konsoli.

Tutaj z pomocą przychodzi możliwość rozbudowy konsoli o dodatkowy dysk SSD, ale powiedzmy sobie wprost – o ile wielu z nas z łatwością byłoby w stanie dobrać odpowiedni dysk do konsoli, tak wielu mniej obeznanych graczy mogłoby mieć problem z podjęciem ewentualnego wyboru. Zwłaszcza, że Sony zaleca korzystanie z dysku posiadającego chłodzenie, a tutaj ile ludzi tyle sposobów na to, aby zrobić to wszystko jak najefektywniej. Co prawda można postawić na tani dysk SSD oraz próbować dołączyć do niego własne chłodzenie, ale koniec końców jeśli coś ma szansę pójść nie tak… to często może pójść nie tak.

Dlatego Sony we współpracy z Western Digital wprowadziło na rynek specjalny, w pełni licencjonowany oficjalnie dysk SSD WD_BLACK SN850P NVMe dostosowany do wymogów konsoli PlayStation 5. Przez kilka ostatnich tygodni miałem okazję korzystać z niego i nie ukrywam, że trudno byłoby wrócić do bazowej pamięci w PS5.

Trochę technikaliów

To co najważniejsze w przypadku dysku WD_BLACK SN850P NVMe to fakt, że sam proces instalacji dysku jest dość prosty i najtrudniejszym elementem procesu jest tak naprawdę… zdjęcie panelu PlayStation 5. Jeśli już się z tym uporacie, to zasadniczo wystarczy odpowiedni śrubokręt oraz trochę cierpliwości. Wszystko bez większych problemów układa się na swoim miejscu bez konieczności dociskania dysku do slotu w konsoli, więc zasadniczo każdy powinien poradzić z instalacją.

Po złożeniu konsoli oraz ponownym włączeniu sprzętu konsola od razu wykryje zainstalowany dysk. Po sformatowaniu go PlayStation 5 powinno pokazać jaka jest prędkość zapisu w tym przypadku było to 6313 MB/s. Zasadniczo producent w specyfikacji zapewnia o prędkości odczytu do 7300 MB/s, co również będzie zauważalne w późniejszych testach. To co jednak warto mieć na uwadze to fakt, że każda gra oraz to, jak dane gry są zapisane na dysku konsoli mogą się znacząco od siebie różnić. Najważniejsze jest jednak to, że w przypadku dysków SSD do konsoli PlayStation 5 muszą one swoimi osiągami dorównywać dyskowi na pokładzie konsoli, jeśli miałyby obsługiwać gry stworzone na PS5. Dlatego też w przypadku WD_BLACK SN850P NVMe zasadniczo martwić się o to nie trzeba, gdyż mamy do czynienia z licencjonowanym przez Sony produktem. Z kolei w przypadku pozostałych dysków trzeba trochę pogłówkować i poczytać przed ostatecznym wyborem.

Sam dysk dostępny jest wersji 1TB, 2TB oraz 4TB w zależności od potrzeb rozszerzenia konsoli o dodatkowe miejsce. Również chłodzenie zostało nieco zmodyfikowane względem modelu SN850 po to, aby wytrzymywało temperaturę do 85 stopni Celsjusza zwiększając nieco wymiary samego dysku (80mm x 24.46mm x 9.89mm) oraz gramaturę (30,4 g) dopasowując całość do slotu w konsoli PlayStation 5.

A jak w warunkach bojowych?

Tutaj trzeba powiedzieć sobie wyraźnie to, że w przypadku wyników związanych z różnymi grami dysk SSD WD_BLACK SN850P NVMe poradził sobie z wieloma zadaniami, choć w zależności od gry wyniki również były dość zaskakujące.