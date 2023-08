W co zaGRAMy we wrześniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Starfield, konsolowy Baldur’s Gate III (PS5), dodatek do Cyberpunka 2077… Oj, będzie w co grać!

Starfield

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S

data premiery: 6 września

producent: Bethesda Game Studios

wydawca: Bethesda Softworks

Wrzesień rozpoczynamy od dwóch niezwykle głośnych premier. Na pierwszy ogień idzie Starfield, czyli zupełnie nowa marka w dorobku studia Bethesda Softworks, które znane jest przede wszystkim z serii The Elder Scrolls i kilku ostatnich Falloutów. To długo oczekiwana gra RPG z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby (będziemy mogli ją dowolnie zmieniać, jak np. w Skyrimie), która zaoferuje nam możliwość eksplorowania rozmaitych zakątków zupełnie nowego, kosmicznego uniwersum, gdzie zmierzymy się z rozmaitymi przeciwnikami, eliminując ich za pomocą różnych typów broni palnej, białej czy energetycznej. Autorzy zapowiedzieli, że w Starfieldzie pojawi się aż tysiąc planet do zwiedzenia, lecz nie wszystkie będziemy musieli zobaczyć, by przejść kampanię fabularną. Ta z kolei pozwoli nam na około 30, może 40 godzin rozgrywki. Jaką drogą podążymy? To wszystko zależy tylko od nas - staniemy się być może odkrywcą, dyplomatą czy hakerem.

Baldur's Gate III

platformy docelowe: PlayStation 5

data premiery: 6 września

producent: Larian Studios

wydawca: Larian Studios

Nie mogło być inaczej - w naszym zestawieniu umieściliśmy także Baldur's Gate III, które od dłuższego czasu jest na ustach wszystkich. Co prawda na początku sierpnia gra ukazała się na PC (na ten moment średnia ocen w recenzjach wg serwisu Metacritic wynosi aż 96 procent), ale na dniach pojawi się edycja na konsolę PlayStation 5 (jeszcze w tym roku tytuł zadebiutuje na Xbox Series X/S). Mamy tutaj oczywiście do czynienia z kolejną odsłoną kultowej serii RPG z turowym systemem walki, która została tym razem opracowana przez Larian Studios, czyli ekipę mającą na swoim koncie przebojowe Divinity: Original Sin. Baldur's Gate III jest osadzone w świecie Dungeons and Dragons i bazuje na piątej edycji systemu. Gra posiada wielowątkową fabułę, oferuje możliwość swobodnej eksploracji, na graczy czeka mnóstwo decyzji do podjęcia, a liczne opcje rozwoju postaci sprawiają, że możemy dostosować styl rozgrywki do własnych preferencji.