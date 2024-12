W co zaGRAMy w styczniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Assetto Corsa Evo

platformy docelowe: PC

data premiery: 16 stycznia (wczesny dostęp)

producent: KUNOS Simulazioni

wydawca: 505 Games

Choć na pierwszą grę, która zadebiutuje w styczniu, nie będziemy musieli czekać aż do połowy nadchodzącego miesiąca, tak naprawdę pierwszy głośny tytuł zadebiutuje dopiero za nieco ponad dwa tygodnie. Mowa w tym przypadku o Assetto Corsa Evo, czyli kolejnej odsłonie serii realistycznych gier wyścigowych autorstwa studia Kunos Simulazioni. Początkowo wspomniany symulator samochodowy ukaże się we wczesnym dostępie, oferując skromną zawartość. Mimo wszystko możemy spodziewać się wymagającego modelu jazdy, obecności różnorodnych samochodów (z informacji na Steamie wynika, że otrzymamy dostęp do aut drogowych, klasyków, hipersamochodów i pojazdów wyścigowych) wiernie odwzorowanych przez twórców zarówno pod względem wyglądu z zewnątrz, jak i kokpitów. To samo dotyczy torów obecnych w Assetto Corsa Evo, które mają do złudzenia przypominać lokacje z prawdziwych zawodów.

Donkey Kong Country Returns HD

platformy docelowe: Switch

data premiery: 16 stycznia

producent: Forever Entertainment

wydawca: Nintendo

Donkey Kong Country Returns to dwuwymiarowa platformówka z 2010 roku, która wówczas pojawiła się na konsoli Wii. Niebawem z kolei - dzięki polskiej firmie Forever Entertainment - udostępniona zostanie jej odświeżona wersja z dopiskiem HD w tytule. Oznacza to, że otrzymamy remaster przygód z udziałem Donkey Konga i Diddy Kong, choć patrząc na przedpremierowe materiały wideo czy też zrzuty ekranowe da się zauważyć sporą różnicę w jakości oprawy wizualnej względem pierwowzoru. Donkey Kong Country Returns HD opowie historię o walce głównych bohaterów z członkami złowrogiego plemienia Tiki Tak, by odzyskać skradzione przez nich banany. Niezmiennie rozgrywka polegać będzie na eksplorowaniu lokacji, unikaniu pułapek i walce z przeciwnikami. Kampania fabularna zaoferuje dostęp do 80 poziomów w 9 światach, które przejdziemy na klasycznym poziomie trudności lub też niższym, dostępnym jedynie w Donkey Kong Country Returns HD.