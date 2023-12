W co zaGRAMy w styczniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

War Hospital

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 11 stycznia

producent: Brave Lamb Studio S.A.

wydawca: Nacon

War Hospital to gra, która pierwotnie miała ukazać się na rynku pod koniec października, ale ostatecznie uznano, że autorzy potrzebują więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła, w efekcie czego premiera została opóźniona. Mamy tutaj do czynienia ze strategią czasu rzeczywistego wzbogaconą o elementy RPG. Akcja toczy się u schyłku I wojny światowej, czyli w 1918 roku, a naszym zadaniem - jak nietrudno się domyślić - jest zarządzanie szpitalem polowym. Podczas rozgrywki zajmiemy się więc nie przeprowadzaniem bitew, ale leczeniem brytyjskich żołnierzy rannych na froncie zachodnim. Jak to w tego typu sytuacjach bywa, w War Hospital niejednokrotnie zostaniemy zmuszeni do podjęcia trudnych decyzji. Dysponując bowiem ograniczoną liczbą zasobów sami zadecydujemy, kogo warto uratować. Zrobimy oczywiście wszystko, aby przeżyło jak najwięcej osób, ale będzie to niezwykle trudne.

Sovereign Syndicate

platformy docelowe: PC

data premiery: 15 stycznia

producent: Crimson Herring Studios

wydawca: Crimson Herring Studios

Nadchodzący rok rozpocznie się dobrze nie tylko dla fanów oryginalnych RTS-ów, ale także miłośników klasycznych gier cRPG w rzucie izometrycznym. Już w styczniu zagramy bowiem w Sovereign Syndicate, czyli produkcję autorstwa Crimson Herring Studios, którego członkowie wzorowali się przede wszystkim na Disco Elysium, czerpiąc zarazem inspirację z Fallouta, Divinity: Original Sin czy Baldur's Gate, zabierając nas do steampunkowego Londynu z Epoki Wiktoriańskiej. W związku z tym esencję rozgrywki w Sovereign Syndicate ma stanowić eksplorowanie lokacji i przeprowadzanie dialogów. Twórcy położyli nacisk na rozbudowaną, wielowątkową historię, zmuszając graczy do podejmowania trudnych decyzji. Nie zawsze będziemy jednak mieli pełen wpływ na to, co wydarzy się na ekranie - czasem zdamy się bowiem na łut szczęścia (jak w życiu).