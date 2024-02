W co zaGRAMy w marcu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

The Thaumaturge

platformy docelowe: PC

data premiery: 4 marca

producent: Fool's Theory

wydawca: 11 bit studios

Pierwszą część zestawienia najciekawszych premier marca rozpoczynamy od gry, która pierwotnie miała zadebiutować kilka tygodni temu, ale ostatecznie zdecydowano się na przesunięcie terminu wydania. Mowa w tym przypadku o izometrycznym RPG-u osadzonym w 1905 roku na terenie Warszawy. Gra zatytułowana The Thaumaturge to projekt rodzimego studia Fool’s Theory, która zostanie wydana niebawem za sprawą polskiego 11bit studios wyłącznie w wersji na komputery osobiste. Wcielimy się w niej w jednego tytułowego cudotwórcę noszącego zarazem dar i brzemię, który powraca w swoje rodzinne strony, by wykorzystać swoje unikatowe zdolności do walki z własnymi demonami. The Thaumaturge ma cechować rozbudowana, wielowątkowa historia, a także wymagający taktycznego podejścia turowy system walki. Na uwagę zasługuje ponadto klimatyczna oprawa wizualna.

Expeditions: A MudRunner Game

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 5 marca

producent: Saber Interactive

wydawca: Focus Entertainment

Jak być może pamiętacie w nadchodzące wielkimi krokami Expeditions: A MudRunner Game mieliśmy okazję zagrać przed premierą i nie omieszkaliśmy podzielić się z wami naszymi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Oczekiwanie na pełną wersję nowej gry twórców Snowrunnera niedługo dobiegnie końca - wówczas ponownie zasiądziemy za kierownicą przepotężnych ciężarówek (choć nie tylko), biorąc tym razem udział w licznych ekspedycjach naukowych będących tematem przewodnim nowego dzieła Saber Interactive. Expeditions: A MudRunner Game to oczywiście jednak nie tylko misje badawcze. Nadal esencją zabawy będzie pokonywanie niezwykle wymagających terenów. Gra zaoferuje więc realistyczny model jazdy i zaawansowaną fizykę. Z nowości, które znajdziemy w Expeditions: A MudRunner Game warto wymienić natomiast fakt, że pomiędzy kolejnymi zadaniami będziemy zarządzać własną bazą i członkami załogi.