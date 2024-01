Expeditions: A MudRunner Game - już graliśmy. Zapowiada się niezła jazda!

Snowrunner, czyli poprzednia (a jednocześnie kolejna po Spintires i Spintires: Mudrunner) odsłona cyklu symulatorów jazdy ciężarówką trafiła na rynek prawie cztery lata temu. Przez ten czas firma Saber Interactive odpowiedzialna za stworzenie tytułu regularnie udostępniała graczom czy to darmowe, czy też płatne aktualizacje z rozmaitą zawartością. Koniec wsparcia Snowrunnera stanowić będzie zarazem nowe otwarcie - na 5 marca zaplanowano bowiem wydanie Expeditions: A MudRunner Game. Gra zadebiutuje wówczas na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Switchu.

Tym, co przede wszystkim wyróżnia Expeditions: A MudRunner Game od poprzednika jest nacisk na przeprowadzanie tytułowych ekspedycji czy badań naukowych. Udostępniona nam wersja przedpremierowa zapewniająca kilka godzin rozgrywki zawierała trzy lokacje, takie jak: Małe Kolorado, Arizonę i Karpaty. W tej pierwszej, nie licząc samouczka, otrzymaliśmy pięć zadań, czyli w zasadzie cały obszar do dyspozycji, natomiast w pozostałych mogliśmy rozegrać po jednym z przygotowanych przez twórców zadań.

Nowości, nowości!

Podczas rozgrywki w Expeditions: A MudRunner Game mogłem zapoznać się z zupełnie nowymi rozwiązaniami w mechanikach rozgrywki. Tym, co przykuło moją uwagę natychmiastowo był fakt, że przed rozpoczęciem danego etapu trzeba zapoznać się z dostępnym budżetem i zakupić czy to niezbędne elementy wyposażenia, czy też takie, które warto mieć przy sobie w razie potrzeby. Możemy zabrać bowiem ze sobą przedmiot do oznaczania ważnych miejsc i bezpiecznych tras przejazdu, narzędzie dzięki któremu łatwo i szybko postawimy na koła przewrócony samochód czy choćby kotwiczkę pozwalającą na skorzystanie z wyciągarki nawet wtedy, gdy nie będziemy mieli w zanadrzu żadnego punktu do zaczepienia pojazdu.

Expeditions: A MudRunner Game może zaoferować całkiem rozbudowany i angażujący system mikrozarządzania. Już na tym etapie wydaje się, że być może w pełnej wersji zostaniemy zmuszeni do oglądania każdej złotówki, którą będziemy chcieli wydać. Czasem warto bowiem spróbować wyruszyć w wyprawę bez niektórych przedmiotów licząc na to, że uda nam się dotrzeć do celu bez konieczności używania wyżej opisanych gadżetów.