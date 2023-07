TOP10 - najważniejsze premiery gier planszowych w II kwartale

Po rekordowo udanej kampanii i bardzo długim czasie oczekiwania na premierę, Wiedźmin: Stary Świat wreszcie dotarł do wspierających oraz sklepów z grami planszowymi. Gra idzie pod prąd, nie przedstawiając losów głównych bohaterów powieści Andrzeja Sapkowskiego. Jej akcja toczy się bowiem wiele lat przed sagą Geralta, a każdy z graczy może napisać historię własnego wiedźmina w tym fantastycznym świecie. Rywalizacja toczy się tu o jak najszybsze zdobycie wyznaczonej liczby trofeów. W tym celu wiedźmini podróżują, zdobywają doświadczenie i walczą z coraz silniejszymi potworami.

Sercem gry jest talia kart, która wraz z przebiegiem rozgrywki - dzięki mechanice deckbuildingu - staje się coraz silniejsza. Karty służą do przemieszczania się do pożądanej lokacji oraz do walki. Ponadto stanowią swoisty licznik punktów zdrowia. Trzeba więc ich używać roztropnie. Zanim staniemy do walki z przeciwnikiem, trzeba koniecznie wzmocnić swojego wiedźmina - poszczególne cechy można wznieść na wyższy poziom wchodząc do przypisanych do nich lokacji. W walce kluczowe jest tworzenie skutecznych kombinacji kart oraz równoważenie ataku z obroną. W newralgicznych momentach pomogą też specjalne umiejętności, unikalne dla każdej z wiedźmińskich szkół. Interesującym dodatkiem jest minigra - kościany poker.

Więcej o grze Wiedźmin: Stary Świat dowiecie się z naszej recenzji.