TOP 10: najważniejsze premiery gier planszowych w I kwartale

Planszowa adaptacja cenionej gry komputerowej o przetrwaniu w warunkach ekstremalnej zimy. Gracze zakładają obóz wokół generatora ciepła, który stanowi jedyną szansę na przeżycie śnieżnej apokalipsy. Ludność zgromadziła nieco zasobów na początek, ale nie wystarczą one na długo. Dlatego też trzeba wysłać ludzi do pracy, by zebrali węgiel, drewno, postawili budynki zapewniające schronienie i inne, podstawowe udogodnienia. Można też uchwalić prawo zapewniające mieszkańcom pewne udogodnienia lub ograniczające ich swobody i komfort życia. W tej grze wszystko ma jednak swoje konsekwencje, dlatego każdą decyzję trzeba bardzo ostrożnie przeanalizować.

Rozgrywka we Frostpunku: Grze planszowej oparta jest na dwóch odnogach. Pierwszą jest system worker placement. Mieszkańców obozowiska można w każdej rundzie wysłać do pracy celem zebrania zasobów, wykorzystania zdolności budynków (np. szpital leczy chorych, chata myśliwych pozwala zebrać jedzenie, a tartak przekształcić drzewa w drewno), odkrywania nowych płytek terenu czy stawiania kolejnych budynków. Drugą jest system konsekwencji. W każdej rundzie dobieramy kartę poranka, na której zapisana jest treść wydarzenia, a następnie decydujemy się na jedną z opcji. Zwykle oznacza ona konieczność wtasowania do talii zmierzchu wskazanej karty. Jedną z nich trzeba będzie dobrać na późniejszym etapie rundy. Kluczowe jest zasilanie generatora węglem. Pozwala to wykonywać pracę oraz spędzać noc w cieple. Nieogrzani ludzie chorują, a w końcu umierają. Gracze muszą też pilnować poziom morale. Jeśli mieszkańcy stracą całą nadzieję lub ich złość za bardzo wzrośnie, gra również kończy się porażką. Frostpunk oferuje kilka scenariuszy różnicujących zasady. Cel we wszystkich pozostaje jednak ten sam: przetrwanie.

