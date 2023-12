TOP 10 gier na zimowe wieczory. Dzięki tym produkcjom przeżyjecie białe święta

Zgodnie z tradycją przygotowana przez nas lista składa się z 10 tytułów. Staraliśmy się, by nasze zestawienie było jak najbardziej zróżnicowane, by każdy z Was mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Mamy nadzieję, że wybrane przez nas tytuły przypadną Wam do gustu i będziecie się przy nich świetnie bawić . Jak zawsze liczymy również na Wasze komentarze i propozycje. Tymczasem nie przedłużajmy i przejdźmy do konkretów.

W przeciwieństwie do wspomnianego Batman: Arkham Asylum oraz kontynuacji – Batman: Arkham City – od Rocksteady Studios, produkcja WB Games Montreal spotkała się z mieszanym odbiorem ze strony recenzentów. W okresie premiery Batman: Arkham Origins miało bowiem swoje problemy, ale nie ma wątpliwości, że tytuł może pochwalić się m.in. bardzo dobrą fabułą oraz świetnymi walkami z bossami. Jeśli więc nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się ze wspomnianą odsłoną przygód Mrocznego Rycerza i szukacie gry, dzięki której poczujecie zimowo-świąteczny klimat, to trafiliście idealnie.

Data premiery : 25 października 2013 r.

: 25 października 2013 r. Platformy : PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo WiiU, iOS, Android

: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo WiiU, iOS, Android Batman: Arkham Origins - recenzja

Frostpunk

W naszym zestawieniu najlepszych gier na zimowe wieczory nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Padło na Frostpunk od 11 bit studios, co dla wielu z Was z pewnością będzie dość oczywistym wyborem. Opracowana przez rodzimy zespół gra strategiczna z elementami survivalu przenosi bowiem użytkowników do alternatywnej wersji XIX wieku, w której na Ziemi zapanowała epoka lodowcowa. Gracze muszą natomiast stawić czoła mroźnemu i nieprzyjaznemu klimatowi – oraz masie innych przeciwności – a także sprostać głównemu zadaniu polegającemu na „wybudowaniu ostatniego miasta” na naszej planecie.

Dzięki Frostpunk nie będziecie w te święta narzekać na brak śniegu za oknem. W zestawie z niskimi temperaturami będzie on bowiem jednym z Waszych głównych przeciwników w produkcji 11 bit studios. We wspomnianym tytule liczy się bowiem nie tylko rozbudowa miasta, ale również dbanie o znajdującą się pod naszą opieką społeczność. Zadanie to nie jest łatwe nawet w sprzyjających warunkach, a co dopiero w momencie, gdy na Ziemi panuje epoka lodowcowa. Niemniej jednak Frostpunk to niezwykle wciągająca produkcja, przy której z pewnością spędzicie masę czasu.