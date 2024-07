Test Lenovo LOQ Arc i5-12450HX - budżetowy laptop z potencjałem do gamingu

Okazuje się, że w dzisiejszych czasach na laptopie do 3000 zł da się zagrać w nowsze gry!

Dlatego też dzięki uprzejmości marki 1.pl dostaliśmy do testów Lenovo LOQ Arc i5-12450HX oparty na rozwiązaniach marki Intel i trzeba przyznać, że mimo pewnego uprzedzenia do tych kart graficznych wypada on nadal bardzo przyzwoicie.

Prostota, ale nie prostactwo

Mimo dużego podobieństwa wyglądu Lenovo LOQ opartego na technologii Intela to model Arc i5-12450HX prezentuje się o wiele prościej o wcześniej testowanego przez nas Lenovo LOQ 16IRH8. Nie jest on bowiem bezpośrednio podobny do wyglądu Legionów (węższy próg za łączeniami matrycy z resztą laptopa), ale i również nie zauważymy tutaj dodatkowych elementów dekoracyjnych takich jak chociażby charakterystyczny pasek na wylotach powietrza.

Nie przeszkadzało to jednak temu, aby wstawić klawiaturę z kolorowym podświetleniem podobnie jak w poprzednio testowanym modelu. Natomiast trzeba się jednak liczyć z tym, że również w odróżnieniu od tamtego komputera mamy tu również nieco inne rozłożenie portów skupione głównie po prawej stronie urządzenia.

Nie zmienia to jednak faktu, iż sama bryła komputera, mimo iż sprawia wrażenie o wiele większej, to i tak w ostateczności jest lżejsza od swojego „kumpla po fachu”. Mowa bowiem tutaj o wadze od 2,38 kg, a rozmiary w zależności od wybranej specyfikacji modelu mogą wynosić 21,9 - 23,9 mm x 359,86 mm x 258,7 mm.

W kwestii rozmieszczenia portów wygląda to tak:

Prawa strona:

USB-A 3.2 Gen 1

USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4 + Power Delivery 140 W)

Gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe

Przycisk przesłony kamery

Tył:

2 x USB-A 3.2 Gen 1

Ethernet (RJ-45)

HDMI 2.1

Gniazdo zasilania

W kwestii samej specyfikacji, to mówimy tutaj o procesorze Intel Core i5-12450HX o maksymalnym taktowaniu 4,4 GHz wspieranym przez kartę graficzną Intel Arc A530M 4GB VRAM. Do tego 16 GB RAMu oraz 512GB na dysku SSD. Z kolei w przypadku matrycy mamy tutaj do czynienia z 15,6 calowym ekranem IPS 300 nitów FullHD z opcją Anti-glare oraz 144 Hz odświeżania.

I tak, może się wydawać, iż ten model Lenovo LOQ jest słabszy, ale również i cena tego komputera plasuje się bardziej w segmencie komputerów budżetowych lub też takich, które sprawdziłyby się bardziej do pracy niż do hardkorowego gamingu. Nie zmienia to jednak faktu, iż przy wsparciu nowych technologii kart graficznych opartych o AI na tej konfiguracji można grać i to całkiem komfortowo w niektóre tytuły.