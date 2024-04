Sympatyk – recenzja serialu. 101 twarzy Roberta Downeya Jr

Szykuje się naprawdę mocny serialowy sezon wiosenny. Największe stacje i platformy streamingowe wyciągają z piekarników swoje najgłośniejsze tytuły, aby nareszcie zaprezentować je widzom. Chociaż w ostatnim czasie HBO oferuje nieco mniej produkcji, to już na dniach zadebiutuje Sympatyk, czyli kolejny jakościowy projekt stacji. Ich najnowsza propozycja jest ekranizacją nagrodzonej Pullitzerem powieści wietnamsko-amerykańskiego profesora Vieta Thanha Nguyena, która została wydana w 2015 roku. Książka stała się bestsellerem w wielu krajach, a teraz tę niezwykłą historię będziemy mogli poznać za sprawą serialu, który łączy w sobie najróżniejsze gatunki – od historycznego dramatu, przez thriller, czarną komedię, aż po wojenną satyrę.

Głównym bohaterem jest Kapitan (Hoa Xuande), wietnamsko-francuski szpieg, który podczas wojny w Wietnamie w 1975 roku zostaje wzięty do niewoli, gdzie zostaje zmuszony do zeznań. Mężczyzna w ramach retrospekcji opowiada swoją historię, od rozpoczęcia współpracy z amerykańskim rządem, przez ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, aż po rolę konsultanta w filmie kręconym na Filipinach i późniejszym powrocie do swojego kraju. Kapitan, żyjąc w społeczności uchodźców z Wietnamu Południowego, w dalszym ciągu potajemnie szpieguje, składając swoje raporty partyzantom z Vietcongu, walcząc między pierwotną lojalnością a swoim nowym życiem.

Za Sympatyka odpowiadają Don McKellar oraz Chan-wook Park, czyli słynny południowokoreański reżyser, który na koncie ma takie filmy, jak Oldboy, Pani zemsta, czy Służąca. Produkcją zajęło się znane studio A24, które coraz śmielej poczyna sobie na serialowym poletku. Przy takich twórcach najnowsza produkcja HBO nie miała prawa ponieść porażki. I rzeczywiście Sympatyk to kolejny udany serial stacji, który zaskakuje nie tylko dojrzałym podejściem do wietnamskiego konfliktu, ale również eksperymentalną formą, która uatrakcyjnia poznanie tej niełatwej historii. Nie mamy tu więc do czynienia ze zwykłą historyczną produkcją, która jedynie odhacza gatunkowe schematy. Wręcz przeciwnie, za sprawą oryginalnej konwencji twórcom udało się zgrabnie połączyć różne style i estetyki.

Dlatego też w Sympatyku dramat często miesza się z komedią, a sceny rodem z rasowego thrillera trzymają w napięciu równie skutecznie, co ostra satyra, która stanowi nie tylko rozliczenie się z amerykańską ingerencją z wojnę wietnamską, ale również dla samych spadkobierców uczestników konfliktu, w których wciąż pobrzmiewają echa tamtych wydarzeń. Wszystko to, jak i wiele więcej, oferuje najnowszy serial HBO, który nawet na sekundę nie pozwala się nudzić. Chociaż fabuła ma dosyć rwaną narrację, to koniec końców serial rysuje spójny obraz społecznych traum, ideowej beznadziejności, motywu białego zbawcy, czy wewnętrznej walki między przynależnością a powinnością. Serial porusza sporo ciekawych wątków, które znajdują swoje satysfakcjonujące zakończenia.

Ludzki kameleon

Chociaż to efektowna i pełna zwrotów akcji historia stanowi największą atrakcję, to Sympatyk z pewnością zostanie zapamiętany przede wszystkim ze względu na genialne role Roberta Downeya Jr. Dopiero co aktor mógł świętować swojego pierwszego Oscara, a już może szykować się na odebranie kolejnych aktorskich nagród, tym razem za swój występ w serialu HBO. Gwiazdor wciela się w kilka postaci, które wyglądają i zachowują się inaczej. Niektóre charakteryzacje są na tyle świetne, że na pierwszy rzut oka ciężko rozpoznać Downeya Jr. W każdej z nich aktor jest perfekcyjny i aż chciałoby się bardziej zagłębić w te postacie, ale z powodu dużych spoilerów pozwolę sobie w tym miejscu zakończyć chwalenie ról Downeya Jr., aby nie zepsuć nikomu zabawy.