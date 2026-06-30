Steam Machine dostępny od ręki? Actina Cube to wydajniejsza alternatywa!

Czekasz w kolejce do zakupu Steam Machine? Możesz mieć swoją maszynkę od ręki wybierając Actina Cube!
W dobie szalejących cen podzespołów komputerowych – bez względu na to, czy mowa o pamięci RAM, czy nowoczesnych procesorach – gracze nieustannie poszukują alternatyw, które skutecznie połączą wysoką wydajność z optymalną ceną. Choć rynek oferuje konsole nowej generacji, nie każdy użytkownik chce przesiadać się na zamknięte platformy, takie jak PlayStation 5 czy Xbox Series X/S.
Teoretyczną odpowiedzią na zapotrzebowanie na pecety salonowe miała być inicjatywa Steam Machine. Jednak biorąc pod uwagę realne możliwości tzw. „GabeCube’a”, wysoką cenę oraz problemy z dostępnością sprzętu, przyszłość tego rozwiązania nie rysuje się w kolorowych barwach. Sytuacji nie ułatwiają również prognozy zapowiadające utrzymanie się wysokich cen pamięci przez następne lata.
W odpowiedzi na te rynkowe luki narodził się innowacyjny projekt – co by było, gdyby złożyć własną, ulepszoną wersję Steam Machine? Tak właśnie powstał komputer Actina Cube.
Czym jest Actina Cube? Nowe podejście do filozofii Steam Machine
Actina Cube to kompaktowy komputer, który w założeniu łączy w sobie trzy kluczowe dla graczy cechy: przystępność cenową, wysoką wydajność oraz całkowicie otwartą architekturę. W przeciwieństwie do zamkniętych ekosystemów konsolowych, sprzęt ten można bezproblemowo modyfikować wedle własnego uznania.
Swoboda działania, jaką oferuje komputer, idealnie wpisuje się w ideę stojącą za Linuksem. Użytkownicy mogą bez problemu korzystać z systemu SteamOS, ale bardziej zaawansowani gracze mają pełną możliwość dostosowania oprogramowania do swoich indywidualnych potrzeb.
W bezpośrednim porównaniu Actina Cube konkuruje z maszynką Valve nie tylko wolnością wyboru, ale również dostępnością – sprzęt polskiej marki jest dostępny od ręki, co oznacza, że nie trzeba czekać w żadnych kolejkach, aby rozpocząć zabawę.
Specyfikacja techniczna Actina Cube: Gotowy na 1080p
Pod względem czysto technicznym, serce „actinowej kostki” mocno przypomina założenia stojące za oryginalnym Steam Machine. Ostateczna cena zestawu zależy od wybranych opcji – na przykład wariant z bardziej pojemnym dyskiem czy dedykowanym kontrolerem Steam jest odpowiednio droższy.
GramTV przedstawia:
Podstawowa konfiguracja prezentuje się następująco:
Procesor (CPU): AMD Ryzen 5 8400F
Karta graficzna (GPU): Radeon RX 7600
Pamięć operacyjna: 16 GB RAM
Przestrzeń na dane: 1 TB SSD
Płyta główna: ASRock z nowoczesną podstawką AM5
Zasilacz: 450 W (zapewniający zapas mocy)
Dlaczego warto wybrać PC zamiast konsoli? Opłacalność i rozbudowa
O ile wybór konsoli wydaje się dziś niezwykle łatwy – zwłaszcza że premiera GTA VI zbliża się wielkimi krokami – o tyle inwestycja w PC z możliwością rozbudowy opłaca się znacznie bardziej w dłuższej perspektywie czasu.
Złoty środek: Actina Cube oferuje idealny kompromis między opłacalnością zakupu, dużymi możliwościami a łatwą rozbudową w przyszłości.
Platforma AM5: Zastosowanie płyty głównej ASRock z podstawką AM5 sprawia, że jeśli za jakiś czas zdecydujesz się na wymianę procesora, zrobisz to całkowicie bezproblemowo.
Brak ukrytych kosztów: Dla sporej części graczy ogromnym argumentem przemawiającym za pecetem (względem konsol) jest możliwość darmowego ogrywania gier sieciowych, co ostatecznie rozwiązuje problem płatnych abonamentów.
Kultura pracy: Actina Cube zachowuje wysoką kulturę pracy, będąc sprzętem cichym i chłodnym zarówno przy braku obciążenia, jak i podczas intensywnego grania. Wyróżnia się także niezwykle korzystnym poborem energii.
Jeśli szukacie relatywnie taniego sprzętu, który bez zadyszki uruchamia nowości w rozdzielczości 1080p, na dobrych ustawieniach graficznych i w klatkażu przekraczającym 60 FPS, Actina Cube stanowi bardzo dobry wybór.
Oto jak zestaw radzi sobie w najpopularniejszych tytułach:
Hogwarts Legacy: Osiąga od 70 do 90 FPS natywnie (bez konieczności używania skalowania obrazu), co jest świetnym wynikiem w tak wymagającej produkcji.
Black Myth: Wukong: Zapewnia około 80 FPS przy czystym rasterze (bez wspomagania upscalingiem).
Path of Exile 2: Gwarantuje bardzo płynną rozgrywkę po włączeniu technologii FSR w trybie zrównoważonym.
Nie musisz czekać na Steam Machine, jeśli możesz go mieć od ręki!
Od zawsze wiadomo, że gracze pecetowi ponad wszystko cenią sobie wolność. Dotyczy to nie tylko samego podejścia do grania, ale również swobody w dostosowywaniu elementów systemu i rozbudowywaniu sprzętu. Actina Cube wygrywa w starciu ze standardową koncepcją Steam Machine nie tylko atrakcyjniejszą ceną, ale również faktem, że jest to o wiele więcej niż tylko sztywne, gotowe rozwiązanie bez opcji rozbudowy w przyszłości.
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