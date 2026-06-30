Steam Machine dostępny od ręki? Actina Cube to wydajniejsza alternatywa!

W dobie szalejących cen podzespołów komputerowych – bez względu na to, czy mowa o pamięci RAM, czy nowoczesnych procesorach – gracze nieustannie poszukują alternatyw, które skutecznie połączą wysoką wydajność z optymalną ceną. Choć rynek oferuje konsole nowej generacji, nie każdy użytkownik chce przesiadać się na zamknięte platformy, takie jak PlayStation 5 czy Xbox Series X/S.

Teoretyczną odpowiedzią na zapotrzebowanie na pecety salonowe miała być inicjatywa Steam Machine. Jednak biorąc pod uwagę realne możliwości tzw. „GabeCube’a”, wysoką cenę oraz problemy z dostępnością sprzętu, przyszłość tego rozwiązania nie rysuje się w kolorowych barwach. Sytuacji nie ułatwiają również prognozy zapowiadające utrzymanie się wysokich cen pamięci przez następne lata.

W odpowiedzi na te rynkowe luki narodził się innowacyjny projekt – co by było, gdyby złożyć własną, ulepszoną wersję Steam Machine? Tak właśnie powstał komputer Actina Cube.

Czym jest Actina Cube? Nowe podejście do filozofii Steam Machine

Actina Cube to kompaktowy komputer, który w założeniu łączy w sobie trzy kluczowe dla graczy cechy: przystępność cenową, wysoką wydajność oraz całkowicie otwartą architekturę. W przeciwieństwie do zamkniętych ekosystemów konsolowych, sprzęt ten można bezproblemowo modyfikować wedle własnego uznania.

Swoboda działania, jaką oferuje komputer, idealnie wpisuje się w ideę stojącą za Linuksem. Użytkownicy mogą bez problemu korzystać z systemu SteamOS, ale bardziej zaawansowani gracze mają pełną możliwość dostosowania oprogramowania do swoich indywidualnych potrzeb.

W bezpośrednim porównaniu Actina Cube konkuruje z maszynką Valve nie tylko wolnością wyboru, ale również dostępnością – sprzęt polskiej marki jest dostępny od ręki, co oznacza, że nie trzeba czekać w żadnych kolejkach, aby rozpocząć zabawę.

Specyfikacja techniczna Actina Cube: Gotowy na 1080p

Pod względem czysto technicznym, serce „actinowej kostki” mocno przypomina założenia stojące za oryginalnym Steam Machine. Ostateczna cena zestawu zależy od wybranych opcji – na przykład wariant z bardziej pojemnym dyskiem czy dedykowanym kontrolerem Steam jest odpowiednio droższy.