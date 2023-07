Rok na półmetku. Czy jest już z nami GOTY?

Lipiec to dobry czas na pierwsze, wstępne podsumowania. Na przykład na sprawdzenie jakie są dotychczas najlepsze gry 2023 roku.

Lista oparta jest na średniej not w serwisie Metacritics, aby wyeliminować ewentualne elementy subiektywnego spojrzenia na rzeczywistość. Pomijamy też dodatki, remastery (stąd brak Metroid Prime Remastered), porty czy reedycje. Tylko nowe gry.

Ciekawostki? W dziesiątce są aż dwa remake’i. Co bardziej zaskakujące mamy również 6 gier z Japonii (i jedną z Korei). Kraj Kwitnącej Wiśni ostatnio jest w ewidentnie świetnej formie i ma ogromne szanse na GOTY 2023, zwłaszcza że obecnie podium należy do nich.

10. Theatrhythm Final Bar Line - 87%

Zazwyczaj w takich zestawieniach muszą się znaleźć jakieś mniej oczywiste gry. Taką ewidentnie jest Theatrhythm Final Bar Line. Jest to stworzona przez Square Enic produkcja rytmiczna umieszczona w świecie Final Fantasy. W środku znajdziemy aż 385 utworów zebranych z gier z całej historii słynnej serii. Siłą Theatrhythm jest więc ogromna ilość zawartości, która w szczególności przypadnie do gustu fanom najpopularniejszego cyklu z portfolio Square Enix. Nie spodziewam się jednak, aby wśród Czytelników Gram.pl pojawiło się wiele osób zainteresowanych tego typu rozgrywką.

9. Final Fantasy XVI - 87%

Zostajemy w temacie Final Fantasy, ale tym razem omówimy sobie coś nieporównywalnie bardziej spektakularnego. Nowa, duża odsłona tej serii to zawsze ogromne wydarzenie. Tym razem twórcy postawili na świat w dużym stopniu przypominający klasyczne fantasy. Nowością są też walki bez aktywnej pauzy, które są dużo szybsze i bardziej efektowne. Warto też zwrócić uwagę na ogromną ilość zawartości. Final Fantasy XVI to monumentalna gra, która starczy na minimum 30-40 godzin intensywnej i dobrze wyreżyserowanej rozgrywki (bez zadań dodatkowych), pełnej walki z bossami na rzadko spotykaną skalę. Wysoka średnia ocen nie powinna więc dziwić, chociaż nie można też zapomnieć o kontrowersjach. Nie każdy docenił historię czy zaakceptuje mniejszą głębię w systemie walki. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej mówimy o jednej z najlepszych gier 2023 roku.