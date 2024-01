Reportaż: Jak w 10 dni prawnicy uratowali przejęcie Activision Blizzard

O przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft powiedziano już wiele, przede wszystkim od strony branży elektronicznej rozrywki, wpływu transakcji na jej przyszłość, gier czy procesu przeciwko FTC. Za tym wszystkim stoi niezwykła historia, która być może idealnie nadawałaby się na temat sezonu serialu W garniturach. Widać w niej jak w soczewce jak skomplikowana, miliardowa machina Microsoftu doprowadziła do tej historycznej transakcji. Machina, co ważne, rozpędzana już od ponad 20 lat. Bez niej do niczego by nie doszło. Swoje odegrała też jakże odmienna historia o tym, jak na kolanie trzeba było ratować wartą ponad 70 mld dolarów umowę. To wszystko na barkach jednej kobiety. W dodatku takiej, której pojęcie o branży gier było dosyć mgliste.

Od momentu ogłoszenia przejęcia w styczniu 2022 roku było wiadomo, że Microsoft ma do pokonania trzy duże przeszkody - FTC w USA, Komisję Europejską w Unii Europejskiej oraz CMA w Wielkiej Brytanii. Pierwsza z instytucji kierowana jest przez Linę Khan, urodzoną w Londynie prawniczkę znaną z wyjątkowej zaciekłości w walce z korporacjami z tzw. Big Tech. Unia Europejska z kolei mocno dba o równy dostęp do rynku, często wymuszając na technologicznych korporacjach zaprzestanie swoich monopolistycznych praktyk. Najmniejszym problemem wydawali się Brytyjczycy. Jak na złość oni też zablokowali transakcję, co w tamtym momencie było wielkim zaskoczeniem. Wydawało się, że problemem będzie tylko FTC.