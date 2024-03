Recenzja WWE 2K24 - czas dokończyć swoją historię!

Z każdym kolejnym rokiem zastanawiam się co seria WWE 2K może zrobić lepiej. Już w ubiegłym roku było naprawdę dobrze, być może najlepiej w historii… a tu przychodzi edycja na rok 2024 i wygląda na to, że niemożliwe staje się możliwe.

Co prawda nadal nie wiemy czy Cody Rhodes wreszcie dokończy swoją historię (na kilka tygodni przed Wrestlemanią 40), ale zdecydowanie WWE 2K24 zaskakuje mając jeszcze kilka ukrytych kart w swoim arsenale. Nawet, jeśli pewne elementy pojawiały się w poprzednich odsłonach serii na przestrzeni wielu lat. A tym bardziej, że zasadniczo nadal konkurencji dla tej serii zwyczajnie nie ma.

Sezon na Wrestlemanię otwarty!

O ile motywem przewodnim WWE 2K24 jest kończenie swojej historii w tym świecie, tak innym elementem równie ważnym jest świętowanie kolejnej, okrągłej cyferki przy Wrestlemanii. Dlatego też Visual Concepts postanowiło zaprezentować najważniejsze starcia ostatnich lat w ramach tradycyjnego Showcase Mode.

To, na co nie można narzekać to sam sposób prezentacji – jest narracja Coreya Gravesa (jednego z komentatorów na WWE Smackdown), są starcia, które w jakimś stopniu dla Wrestlemanii są ważne z wielu punktów widzenia. Jednakże ponownie można byłoby narzekać i mówić, iż można byłoby tutaj ich umieścić zdecydowanie więcej… jak również odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak jest? Otóż największym problemem związanym z tworzeniem tego typu trybów są licencje oraz umowy z zawodnikami (czy to tymi aktywnymi, czy to Legendami). Dlatego też jak bardzo byśmy tego nie chcieli, to niektórych starć najzwyczajniej w świecie nie zobaczymy. Zresztą, nawet twórcy we współpracy z WWE wykonali tutaj tytaniczną pracę cenzurując wiele elementów począwszy od starego loga federacji po sędziów, zawodników czy nawet komentatorów.

I właśnie dlatego, mimo że to był chyba najlepiej skrojony pod kątem poziomu trudności oraz prezentacji tryb Showcase Mode, nie mogę powiedzieć, iż jestem w pełni zadowolony z wyniku końcowego. Po prostu pozostaje pewien niesmak związany z tym, iż zamiast pokazywać pewne wydarzenia takimi jakie były w trakcie przerywników filmowych widzę całą masę zamazanych twarzy, plakatów fanów czy nawet dobrze mi znanych zawodników.

Natomiast dodatkowy plus za to, że ostatecznym wyzwaniem jest pokonanie innych 29 zawodników w ostatecznym Royal Rumble o miano Mistrza Wrestlemanii. Dobrze było Stone Coldem wyrzucić kilka legend za burtę i ustanowić przy okazji nowy rekord eliminacji. Tak samo jak odblokować wszystkie dodatkowe postacie i areny w trakcie rozgrywki.

MyRise, czyli niby to samo, ale jednak inaczej

W ubiegłym roku tryb MyRise nieco odbiegał od dotychczasowej formuły wprowadzają dwie różne historie zawodników do rozegrania. Tym razem WWE 2K24 postanowiło jeszcze inaczej podejść do tematu, bo o ile mówimy nadal o stworzeniu naszego zawodnika, to bierzemy udział w dwóch różnych scenariuszach. Pierwszy, czyli Unleashed związany jest z tworzeniem nowej federacji, która będzie rywalizowała z WWE. Drugi natomiast jest mocno powiązany z historią Romana Reignsa, który wakuje pas mistrzowski po rekordowym panowaniu na szczycie i rozpoczyna walka między zawodnikami RAW i Smackdown, w który wchodzi również prowadzony przez gracza zawodnik.

I tutaj podobnie jak w przypadku trybu Showcase zasadniczo wiele elementów jest o wiele łatwiejszych do przyswojenia, ponieważ dość wysoki poziom trudności przy jednoczesnym rozwijaniu postaci potrafił być sporym wyzwaniem w przypadku walki z dość mocno naładowanymi zawodnikami z rosteru WWE. Inną sprawą jest to, że oba scenariusze są nawiązaniem do wydarzeń z aktualnej sytuacji federacji – czy to rywalizacji z innymi federacjami, czy to chęci zakończenia historii przez Codiego Rhodesa. W którą stronę by to nie poszło to i tak fajnie jest zobaczyć nieco odświeżone formy tego trybu zwłaszcza, że historie z roku na rok również są ciekawsze.

MyFaction, MyUniverse i MyGM, czyli jest z czego wybierać!

Połączyłem te dwa tematy z jeszcze jednym, który związany jest z rosterem dostępnych zawodników w WWE 2K24.