Recenzja War Hospital - Daleko od noszy

Funkcjonowanie szpitala polowego w trakcie I wojny światowej to poważny temat. Zrobienie z tego dobrej gry to jeszcze trudniejsza kwestia.

Zacznijmy jednak od początku. War Hospital to strategia od debiutującego zespołu Brave Lamb, który uznał że na warsztat weźmie szpital polowy z I wojny światowej. Okres nieco inny, rzadziej eksploatowany, ale prawdę mówiąc z perspektywy tej gry nie robi to większej różnicy. W końcu i tak chodzi o to, aby rannego żołnierza przyjąć, opatrzyć i, jeśli przeżyje, odesłać dalej. Pozwolicie więc, że temat otoczki zostawię na bok, bo nie stanowi ona istotnego elementu gry. Skupmy się na rozgrywce. War Hospital to zarządzanie na kilku poziomach. Pierwszy to budynki. Ranni najpierw trafiają do miejsca, w którym decydujemy o ich losie. Przede wszystkim przydzielamy ich do konkretnych lekarzy, a w skrajnych przypadkach zostawiamy na śmierć. Zazwyczaj jednak udaje się wszystkich przyjąć. Z tego miejsca żołnierze wędrują do szpitala, gdzie są operowani. Na końcu czeka ich czasowa rekonwalescencja. Prosty schemat obudowany jest kilkoma mechanikami, które sprawiają, że w War Hospital nie ma chwili na odpoczynek. Dosłownie.

Zeszłoroczna jesień była wyjątkowo bogata w dobre gry. Praktycznie każdego tygodnia na rynek trafiało coś ciekawego. Francuski Nacon trzeźwo zauważył, że wydanie wówczas strategii War Hospital może być poważnym błędem. Opóźnienie na styczeń to koło ratunkowe dla sprzedaży. Tak przynajmniej można było pomyśleć. Po spędzeniu całkiem sporego czasu z grą stwierdzam, że powód był jeszcze inny - danie polskiej ekipie Brave Lamb odrobinę więcej czasu na ratowanie projektu. Trudnego, z pewnym potencjałem, momentami nawet wykorzystanym, ale jednak finalnie zaprzepaszczonym. Przez co? Przez to co zawsze.

Podstawą w grze jest personel. Zaczynamy od skromnych kilku ludzi - pielęgniarki, lekarza, inżyniera czy medyka. Ten ostatni przede wszystkim nosi rannych żołnierzy z miejsca na miejsce. Lekarz operuje, inżynier wznosi budynki (ulepszenia) oraz produkuje zapasy (np. bandaże), a pielęgniarka pomaga gdzie się da, aby zwiększyć efektywność (np. zmniejsza szanse niepowodzenia operacji). Rozgrywka w dużym stopniu opiera się więc na przydzielaniu odpowiednich osób w konkretne miejsca, aby wszystko prawidłowo funkcjonowało. Nie da się tego zrobić raz, a dobrze, ponieważ sytuacja ciągle się zmienia. Po pierwsze, co chwilę przyjeżdżają nowi ranni, których trzeba przydzielić do lekarzy. Operacje chwilę trwają, a więc trzeba pilnować aby krytyczne przypadki były przyjmowane priorytetowo. Druga, znacznie ważniejsza sprawa to zmęczenie. W War Hospital nikt nie jest robotem i musi regularnie regenerować siły. Jeśli wycieńczonego lekarza zostawimy przy stole operacyjnym, nie tylko zabije pacjenta, ale też zemdleje i będzie się regenerować więcej czasu.

Z ważnych mechanik należy też wymienić decyzje dotyczące dalszych losów pacjentów. Po wyleczeniu to my decydujemy co z nimi zrobimy. Możemy ich zwolnić ze służby (zwiększa to morale), przekazać do centrum dowodzenia (otrzymamy wtedy punkty służące do ulepszeń oraz zamawiania zasobów) lub wysłać na front. Ta ostatnia opcja jest ważna, ponieważ wróg regularnie atakuje (widać to na osi czasu), a więc musimy mieć się kim bronić. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kilka mniejszych mechanik, głównie zarządzanie cmentarzem, wykonywanie pojedynczych zadań dodatkowych (np. oddelegowanie części personelu do wykonania jakiejś czynności) czy wysłanie zwiadowcy na misje. Jest więc tego całkiem sporo.

Zapytacie pewnie jak w takim razie wygląda standardowa pętla rozgrywki. Już na etapie II rozdziału, kiedy personel jest nieco większy, wygląda to tak - przydzielenie nowych rannych do lekarzy i ustawienie im pór odpoczynku, decyzja dot. wyleczonych żołnierzy, sprawdzenie stanu energii personelu oraz podjęcie działań z tym związanych i od początku. Co jakiś czas dochodzi zamówienie zasobów (jeśli zacznie czegoś brakować), wysłanie zwiadowcy na misję i wydanie zgromadzonych punktów na ulepszenia. Pętla jest więc stosunkowo krótka i non stop powtarza się. I tak w kółko. Jeśli nie zapomni się o niczym wszystko idzie bardzo gładko, a liczba wyleczonych żołnierzy znacząco przewyższa sumę zgonów.