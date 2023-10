Recenzja serialu Wilk. Kryminał w skandynawskim stylu

Wilk jest produkcją BBC, a jego scenariusz napisano na podstawie ostatniego tomu z serii powieści nieżyjącej od dwóch lat pisarki, Mo Hayder. Jej książki dostępne są bez problemu w polskim przekładzie, a więc jeśli zaintryguje was postać głównego bohatera i zechcecie poznać więcej jego przygód, to jest taka możliwość. W każdym razie ekranizacja została dobrze przyjęta na Wyspach, a od września można ją oglądać na HBO Max.

W takiej atmosferze Jack Caffery zabiera się za śledztwo w makabrycznej sprawie, dwóch brutalnie zamordowanych nastolatków. I do tego podłącza się jeszcze sterroryzowana przez dwóch pojawiających się znikąd mężczyzn zamożna rodzina. Można sądzić, że ten wątek nie ma nic wspólnego ze śledztwem w sprawie morderstwa dzieciaków, ale dociekliwość detektywa sprawia, że pewne wątki zaczynają się łączyć i wszystko mocno się komplikuje, a atmosfera gęstnieje jeszcze bardziej.

Jak przystało na klimatyczny, skomplikowany i zahaczający o trudne sprawy kryminał, nic nie dzieje się tutaj szybko. Dociekania detektywa Caffery’ego trwają i to może zanudzić ludzi oczekującego tempa klasycznych akcyjniaków. Nie ma tu dynamiki, pościgów i wybuchów. Dlatego ten serial nie jest dla każdego widza i z pewnością odepchnie od siebie ludzi oczekujących niezobowiązującej i efektownej rozrywki. Na dodatek, autorka scenariusza (Megan Gallagher, Borderliner) wpadła na pomysł, żeby wprowadzić do serialu pewne wątki, nazwijmy to komediowe. Trudno nadążyć za jej procesem myślowym, ale podejrzewam, że w zamyśle, miał to być sposób na rozładowanie bardzo dusznej atmosfery i zrobienie z Caffery’ego fajnego i zabawnego faceta. Ten zabieg się nie udał, bo kompletnie nie pasuje do konwencji, w jakiej utrzymana jest cała historia i w rezultacie zakrawa na żenadę.