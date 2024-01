Recenzja serialu sensacyjnego Bracia Sun. Michelle Yeoh błyszczy w brawurowej roli matki gangsterów

Bracia Sun to prawdziwa mieszanka wybuchowa kilku gatunków – jest tu komedia, mocny akcent gangsterski, sporo brutalności i wszystko to doprawiają znakomite bijatyki w wykonaniu Michelle Yeoh i pozostałych aktorów. Mamy tu więc pocięte na niesamowicie dynamiczne odcinki, widowisko, w którym mieszczą się akcje rodem z Johna Wicka oraz najlepsze motywy z kina kung-fu.

Bez wątpienia autorzy serialu postanowili sobie zadanie stworzenia serialu bardzo rozrywkowego, pozbawionego zawiłych wątków, dynamicznego, z wyrazistymi postaciami i wypełnionego mnóstwem scena walki oraz humorem. I o dziwo, udało się! Dzięki temu Netflix ma kolejny argument, żeby jeszcze na jakiś czas opłacać abonament.

Michelle Yeoh w brawurowej roli matki gangsterów

Centralną postacią jest Charles Sun, bezwzględny bandyta z Tajpej. Kiedy jego ojciec ginie z rąk tajemniczego zabójcy, mężczyzna postanawia wybrać się za ocean, żeby chronić tam matkę oraz młodszego brata. Tak trafia do Los Angeles i wydarzenia nagle przyśpieszają. Okazuje się, że chętnych do rozprawienia się z rodziną Sun nie brakuje i cała trójka musi mierzyć się z wieloma przeciwnikami, ale także rodzinnymi sprawami. Nikt chyba nie sądził, że mafijna familia wiodła spokojny żywot, w przyjaźni i harmonii ze światem. Na szczęście dla matki i synów wszyscy oni są bardzo wprawnymi zabójcami, a do uśmiercania ludzi wystarczają im często pięści i solidne kopniaki. Na szczęście dla widzów, udało się to zrealizować z dużym dystansem i chociaż krew leje się tutaj strumieniami, powszechną przemoc ułagodzono do tego stopnia, że ogląda się to dobrze.

Tempo serialu jest zróżnicowane, ale to zdecydowanie celowy zabieg scenariuszowy. O ile początek to istny ekspres wydarzeń, pędzący od bijatyki do bijatyki, to druga część opowieści zdecydowanie zwalnia. Pozwala to widzom poznać w końcu postaci, skupić się na rozgrywającym się dramacie i relacjach. Okazuje się, że nic nie jest proste, wtapiamy się w szczegóły i… zaczynamy coraz bardziej lubić trójkę głównych bohaterów.