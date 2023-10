Recenzja EA Sports UFC 5 - a na kartach sędziowskich remis...

Mimo kilku miłych dla oka nowości EA Sports UFC 5 to w większości ta sama gra, co poprzednia. Jednym to się spodoba, inni poczekają na większą rewolucję w wirtualnym MMA.

Były przecież romanse z czymś na kształt Ultimate Team w EA Sports UFC 3, było również trochę zabawy w ogrywanie prawdziwych wydarzeń giganta MMA w ramach gry. Była nawet zabawa w drogę do statusu GOAT (Greatest of All Time, czyli w skrócie zawodnika wszech czasów) oraz podwójnych pasów goniąc za modą podwójnych mistrzów (Connor McGregor) czy też patrząc na początki Jorge Masvidala czy Kimbo Slice’a kampania zaczynała się od walk podwórkowych, aby później przejść do profesjonalnego MMA.

Nie dziwi mnie więc fakt, że w przypadku EA Sports UFC 5 tych oryginalnych pomysłów zdecydowanie zabrakło. Co prawda jest kilka nowości, ale prawda jest taka, że część z nich powinna się pojawić już dawno temu.

Z podwórka na areny… ponownie

Tak jak wspomniałem we wstępie – jeśli myślicie, że EA Sports UFC 5 wprowadzi w ramach kariery trochę więcej świeżości, to muszę was rozczarować.

System jest tak naprawdę bardzo podobny do tego, który pojawił się w przypadku poprzednich gier. Do tego stopnia, że jeśli ktoś dobrze pamięta jak w łatwy sposób dotrzeć do statusu GOAT (jakieś 10 godzin w moim przypadku), to zapewne i tym razem zrobi to w bardzo szybki sposób. To co jednak najbardziej zaskakuje w przypadku EA Sports UFC 5 to fakt, że komputerowi przeciwnicy prowadzonego przez nas zawodnika są zdecydowanie bardziej zaskakujący, co wynika z kilku nowych elementów rozgrywki.

Wprowadzenie nowego systemu obrażeń oraz pojawiających się na twarzach walczących wszelkich rozcięć oraz opuchlizn nie tylko dodaje kolejną płaszczyznę, którą można wykorzystać na swoją korzyść. Pojawia się dzięki temu również lekarz, który może ocenić czy dany zawodnik jest w stanie kontynuować walkę czy też nie. Tutaj jednak pojawia się pewna niekonsekwencja związana z tym, że czasami wirtualny medyk w sytuacjach bardzo lekkich obrażeń postanawia ogłosić niezdolność do walki… a z drugiej strony przy dużych rozcięciach i szkarłatnej masce na twarzy pozwolić na kontynuowanie starcia. Nie zmienia to jednak faktu, że każde uszkodzenie twarzy to dodatkowy punkt do osłaniania oraz miejsce, które obrywa nieco mocniej niż inne. Dlatego też masowe wysokie kopnięcia w głowę, jakkolwiek mocne by nie były, w pewnym momencie nie będą efektywne i trzeba będzie szukać innych sposobów na odsłonięcie przeciwnika.

Również i ja swoje przyzwyczajenia kickbokserskie odstawiłem na bok bawiąc się w wymiany bokserskie czy nawet próbując zabawy w parterze, aby poddawać swoich przeciwników mając niski poziom umiejętności. Co najważniejsze – te próby się udawały w ramach starć z zawodnikami, którzy mieli parterowe braki. Tutaj również duża rola w tym wszystkim nowego systemu związanego z ground game, która nieco ułatwia płynne przechodzenie między postawami oraz obronę w przypadku, gdyby jednak udało się przeciwnikowi założyć technikę kończącą. Natomiast jeśli nie chcemy korzystać z tradycyjnego systemu w EA Sports UFC 5, to zawsze można skorzystać z tego uproszczonego i bardziej związanego z nieco „bijatykowym” podejściem do tematu.

To, co jednak w ramach kariery dla jednego gracza rozczarowuje to fakt, że w przypadku treningów wykonywanie pewnych ćwiczeń np. związanych z zadawaniem obrażeń jest problematyczne przez ograniczenia czasowe, co pojawiało się również w poprzednich grach z cyklu. Z drugiej strony możliwość wylosowania nowego zestawu ćwiczeń nie dość, że losuje wszystkie, to jeszcze daje małą szansę na pojawienie się podobnego związanego z mniejszymi liczbami. Na szczęście (bądź nieszczęście) można te sesje sobie symulować w ramach czasu dostępnego na przygotowania, co pozwala uniknąć pewnych frustracji oraz daje możliwość zdobycia punktów do ewolucji naszego zawodnika.

Innym przykładem dość dziwnych decyzji EA Sports jest fakt, że tak naprawdę konieczność wypełniania niektórych PRowych zadań związanych z życiem zawodnika UFC skutecznie uniemożliwia zdobycie idealnej kondycji na walkę, a ta z kolei jeśli nie będzie na poziomie szczytowym, to obniża niektóre ze statystyk na czas starcia. W przypadku, gdy mówimy o w pełni rozwiniętym zawodniku w końcowej fazie kariery różnicy nie robi to zbyt wielkiej – te pół gwiazdki czy jedna na minus nadal jest rekompensowana przez resztę. Problem pojawia się, gdy mówimy nowym zawodniku, którego celem jest wygrywać kolejne starcia. Wtedy pojedynki z topką UFC w danej kategorii stają się naprawdę sporym wyzwaniem, które z jednej strony może się niektórym podobać na wyższym poziomie trudności. Nie zapominam również o roli pieniędzy, która w pewnej chwili staje się marginalna nawet jeśli pojawia się konieczność zapłacenia za specjalne zabiegi medyczne czy kary za pominięcie niektórych punktów PRowego programu przed starciem. Jedyny moment, w którym rzeczywiście czuć potencjał zarządzania to początek kariery. Wtedy rzeczywiście cała zabawa w szukanie odpowiednich rozwiązań nawet, jeśli oznaczałoby leczenie kontuzji wizytą u mamy ma wiele sensu.