Przez ocean – recenzja serialu Netflixa. Historia, której nie znajdziecie w podręcznikach

Chociaż akcja serialu toczy się w czasie wojennej zawieruchy, to nie uświadczycie tutaj walki zbrojnej. Wszystko skupia się na działaniach pary Amerykanów, którzy na pięknym francuskim wybrzeżu ustanowili przyczółek, z którego próbują przerzucić przez ocean artystów oraz innych ludzi, którzy normalnie nie mieliby szans wydostać się z okupowanej przez nazistów Europy. Wojna toczy się tu w urzędach, przeciwko urzędnikom, przepisom i zabetonowanym mózgom, od których zależy być albo nie być setek tysięcy spanikowanych i wystraszonych ludzi.

Jeśli właśnie westchnęliście, bo nuuuuda, to zaczekajcie jeszcze chwilę, bo temu serialowi naprawdę warto dać szansę. Przynajmniej z dwóch powodów. Historia jest prawdziwa i raczej z gatunku tych, których nie eksponuje się w podręcznikach, bo nie ma tu bohaterskich szarż, setek rannych i zabitych, czy spektakularnych przełamań frontu. Po drugie jest to naprawdę świetnie zrobione i bardzo dobrze zagrane.

Marsylia, 1940 rok. Dwójka Amerykanów, Mary-Jane Gold i Varian Fry postanawiają pomagać uchodźcom i przemycać ich za ocean do wolnych i bezpiecznych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście zadanie nie jest łatwe, bo Europa znajduje się w stalowych kleszczach nazistowskich Niemiec, a kolaboracyjny rząd Vichy, także nie sprzyja takim akcjom. Dlatego organizatorzy przerzutów uchodźców muszą być odważni, kreatywni i zamożni. Fakty są takie, że Gold i Fry otworzyły drogę do wolności tysiącom ludzi. Nie tylko artystom. Jeśli chcecie poczytać o ich dziejach, to w internecie znajdziecie kilka ciekawych tekstów. Wiadomo, że serial nie jest od faktografii. Autorom scenariusza udało się wydobyć z tej mało znanej historii najciekawsze wątki i zmontować w bardzo sprawnie zrealizowane, składające się z siedmiu odcinków widowisko.