Polsko-brytyjska wyprawa na Marsa z gwiazdami na pokładzie - tak powstaje Fort Solis

O tym jak udany będzie debiut Fallen Leaf przekonamy się w przyszłym roku. Już teraz jednak widać, że jest na co czekać. Debiutancki projekt polsko-brytyjskiego zespołu to Fort Solis. Już w tym miejscu trzeba wyjaśnić pierwszą kwestię. Sami twórcy podkreślają, że nie będzie to horror, nawet jeśli kilka razy może się udać przestraszyć gracza czy wpędzić go w stan zaniepokojenia. Nadal jednak jest to przede wszystkim gra napędzana przez głęboką historię o tym, do czego zdolny jest człowiek aby chronić innych ludzi. Nie bez powodu do prac zaproszono najlepszych aktorów w branży - Troya Bakera (Joel z The Last of Us) oraz Rogera Clarka (Arthur z Red Dead Redemption 2). Już sam fakt, że udało się przekonać takie postaci świadczy o tym, że Fallen Leaf przygotowuje bardzo atrakcyjny produkt. Jak podkreśla to Piotr Kurkowski, takie osoby skrupulatnie selekcjonują projekty w jakie się angażują. Co więc przekonało ich do współpracy z Fallen Leaf?

Po pierwsze scenariusz, który bardzo im się spodobał, szczególnie że daje wiele możliwości aby pokazać jak genialnymi są aktorami. Po drugie jakość produkcji. Od razu wiedzieli, że robimy grę w najwyższej możliwej jakości. W lutym 2021 pomysł stworzenia gry od początku na Unreal Engine 5 wydawał się szaleństwem, ale Troy i Roger zobaczyli, że jestesmy w stanie ten projekt wykonać, mimo że nie jesteśmy dużym studiem. Trzecia rzecz to zespół. Bardzo szybko okazało się, że chcą pracować z nami przy tym projekcie ze względu na nasze podejście do ich pracy, projektu i produkcji.

Dobór aktorów był kluczowy, ponieważ od początku studiu zależało, aby w pełni wcielili się w postać, nie tylko podkładając jej głos, ale i biorąc udział w sesji motion capture. Z tego też powodu Fallen Leaf musiało zrezygnować z jednej z aktorek, która miała się wcielić w Jess, główną postać kobiecą. Ze względu na pandemię nie mogła ona wziąć udziału w nagraniach mo-cap. Mimo że nagrano już sporą część jej kwestii, finalnie musiało dojść do zmiany aktorki na Julię Brown.