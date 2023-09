Polskie gry na Gamescomie - 8 rzeczy, które warto wiedzieć

Geoff Keighley ponownie zaprosił na dużą konferencję, na której zobaczyliśmy największe nadchodzące gry. Polskie akcenty były tylko trzy. Tylko, bo w poprzednich latach potrafiło być tego nieco więcej. Sporą prezentację miał Cyberpunk 2077, który pokazał głównie zmiany w rozgrywce, które zaoferuje dodatek Phantom Liberty. Zobaczyliśmy też nowy zwiastun Lords of the Fallen, które coraz mocniej rośnie w rankingu największych premier tegorocznej jesieni.

Na koniec zostaje mały i nietypowy akcent. Fort Solis promowany był przede wszystkim przez znanych aktorów, którzy wystąpili w produkcji polsko-brytyjskiego Fallen Leaf. Prezentacja odbyła się akurat w momencie premiery tej narracyjnej produkcji. Moją recenzję znajdziecie TUTAJ.

Pokazy Frostpunka 2 i The Alters

Być może największym wydarzeniem Gamescomu z perspektywy polskiej branży jest coś, o czym nie możemy w ogóle mówić. 11 bit studios prezentowało swoje własne produkcje za zamkniętymi drzwiami, a embargo na wrażenie potrwa jeszcze chwilę czasu. Trudno więc cokolwiek powiedzieć o Frostpunku 2 i The Alters, przynajmniej jeśli chodzi o szczegóły rozgrywki. Z drugiej strony kilku dziennikarzy nie wytrzymało ciśnienia i już coś zdradziło. Są to dosyć ogólne, bardzo optymistyczne wrażenia. Kilka osób twierdzi wręcz, że wyszło z pokazu z uczuciem zachwytu. Podobno Frostpunk 2 nie jest prostym sequelem, a czymś znacznie więcej, a The Alters zachwyca oryginalnym pomysłem na siebie. Momentami wręcz odniosłem wrażenie, że to właśnie te dwa tytuły są najczęściej wymieniane na liście tych, które na Gamescomie zrobiły największe wrażenie. Konkrety poznamy już niedługo.

Pierwsze prezentacje Ghostrunner 2

Kolejna polska gra, która zrobiła wyjątkowo dobre wrażenie. Ekipa One More Level nie marnowała czasu i szybko uwinęła się z pracami nad sequelem swojego największego hitu. Nie jest to jednak prosta kontynuacja. Wrażenia są takie, że Ghostrunner ponownie zachwyca szybką i satysfakcjonującą rozgrywką. Nie brakuje też wielu mniejszych i większych nowości, które rozwijają gameplay. Największą rzeczą są bez wątpienia sekwencje, w których prowadzimy motocykl. Dziennikarze, którzy ogrywali demo na Gamescomie twierdzą, że gra się w nie równie dobrze co ogląda na trailerach. Wygląda więc na to, że krakowskie One More Level nie zawiedzie. Wielkim plusem jest też ogłoszenie dokładnej, tegorocznej daty premiery.

Stoisko Alaskan Road Trucker

Wiele w ostatnim czasie przeszło Alaskan Road Trucker, wcześniej znane jako Alaskan Truck Simulator. Po początkowych wielkich oczekiwaniach przyszedł konflikt Road Studio z Movie Games, odwołanie prezesa, a później szok po tym, jak okazało się że gra potrzebuje jeszcze sporo pracy do ukończenia (mimo że długo utrzymywano, że jest blisko wydania). Dzisiaj sytuacja jest jednak zgoła odmienna. Alaskan Road Trucker znalazł nowego wydawcę, który pomoże dokończyć pracę i wydać grę jeszcze w tym roku. Gamescom tylko to potwierdził.