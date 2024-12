Nowy zakrzywiony monitor gamingowy Samsung Odyssey OLED G8 G85SD

Szukacie dobrego monitora gamingowego, który zapewni wam profesjonalną jakość oraz wygodę gameplayu? Samsung przygotował dla was monitor pełny technologii oraz przystosowany pod zaciętą rozgrywkę w każdą grę komputerową.

Samsung Odyssey OLED G85SD to 34-calowy zakrzywiony monitor gamingowy z częstotliwością odświeżania 175 Hz oraz czasem reakcji 0,03ms, zapewniający szybką, ekscytującą oraz ultrapłynną rozgrywkę bez żadnych opóźnień.

Koniec z rozmazanymi klatkami nawet podczas najgorętszych momentów, pełnych ruchu i akcji. Smużenie i OLEDy się praktycznie nie znają.

34-calowy wyświetlacz 21:9 Ultra WQHD o rozdzielczości 110 pikseli na cal zapewnia oszałamiającą wyrazistość każdego szczegółu, a głęboka czerń monitora pozwala na zobaczenie prawdziwych ciemności, uzyskując tym samym głębie w każdej grze.

0 rozpraszania uwagi

Technologia Glare Free znacząco redukuje odblaski z zewnętrznych źródeł światła, dzięki czemu kolory ekranu OLED są prezentowane bez dodatkowego rozpraszania uwagi.

Dzięki ekranowi o 54% mniej błyszczącemu niż konwencjonalna folia antyrefleksyjna możesz zobaczyć pełen świat gry bez żadnych zakłóceń.

Game Pass Ultimate jak na Smart TV

Odyssey OLED G85SD posiada również opcję połączenia się z Game Pass Ultimate bez podłączania konsoli czy komputera. Dzięki technologii chmury możesz grać z milionami innych graczy przy użyciu samego internetu, o ile masz aktywną subskrypcję tej usługi Microsoft.

To chyba jedna z ciekawszych implementacji funkcji znanej raczej z telewizora w maszynie o takich parametrach obrazu.

Jako ciekawostkę też ją traktuję, jako że taki monitor aż prosi się o znacznie mocniejsze źródło, które wyciśnie te 175 klatek, choćby gamingowy PC.

Nie zmienia to faktu, że implementacja Smart TV z apkami streamingowymi w taką maszynę pozwala na znacznie więcej działania bez uruchamiania przeważnie dość prądożernego komputera, co uważam za wygodne rozwiązanie.

Użytkowanie ulubionych aplikacji z poziomu dedykowanego w monitorze układu oprócz oszczędności energetycznej oferuje także płynne działanie, więc nie poświęca się tutaj w żadnym stopniu responsywności.

W wielu przypadkach taki monitor służyć będzie jako domowa baza, do której podpina się służbowego notebooka, więc dzięki aplikacjom będzie można o nim zapomnieć w dni wolne i zostawić go w torbie.

Ochrona przed wypalaniem

Technologia OLED Safeguard zapewnia automatyczną kontrolę jasności, aby przewidując temperaturę powierzchni, zmniejszyć ciepło oraz zapobiec wypaleniu monitora. Ekran automatycznie przyciemnia się podczas przerwy w grze i wraca do normalnej jasności po każdym naciśnięciu przycisku.

Jest to więc odpowiedź na typowe wątpliwości co do wypalania się OLEDów. Temperatura i czas pracy przeważnie były kluczowymi czynnikami degradacji matryc, a przy tym drugim nie można oczekiwać od użytkownika żadnej taryfy ulgowej.

No chyba że dojdziemy do monitorów z gwarancją na godziny, a nie na lata, ale do tego chyba jeszcze kawałek czasu.

Oprócz tego mamy też adaptacje jasności przy stałych obrazach, takie jakie loga czy paski zadań. Ich przyciemnienie zmniejszy temperaturę i ograniczy znacznie efekt wypalania.

Zmienna częstotliwości odświeżania