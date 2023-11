Niezwyciężony – recenzja pierwszej połowy drugiego sezonu. Zmiana perspektywy

Superman z przypadku

Chociaż kino superbohaterskie „głównego nurtu”, czyli Marvel, DC Studios i Sony Pictures znajduje się obecnie w kryzysie, to na rynku bez trudu możemy znaleźć produkcje platform streamingowych, które próbują zupełnie inaczej podejść do komiksowych schematów i fabularnych tropów. Prym wiedze w tym Amazon, nie tylko za sprawą The Boys, ale również Niezwyciężonego, który pokazał, że ekranizacje komiksów nie muszą wiecznie opierać się na tych samych kliszach. Zrobić dobre pierwsze wrażenie nie jest wcale trudno, co skutecznie udało się twórcom tego serialu. O wiele bardziej wymagające jest utrzymanie zainteresowania widzów, aby wrócili na kolejne sezony. Na szczęście drugi sezon Niezwyciężonego wciąż potrafi zachwycić, przynajmniej w pierwszej połowie nowej serii.