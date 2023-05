Nierozłączne – recenzja miniserialu Amazon Prime. Genialna rola Rachel Weisz

Miniserial Nierozłączne jest remakiem znanego filmu z 1988 roku, w reżyserii Davida Cronenberga z kreacją aktorską Jeremy’ego Ironsa, grającego bliźniaczych ginekologów: impulsywnego Elliota i bardziej powściągliwego bliźniaka o imieniu Beverly. I jak do tej pory nie wyobrażałem sobie w tej roli nikogo innego niż ten genialny aktor, to teraz wygrywa Rachel Weisz, która zrobiła ze swoimi postaciami coś niesamowitego. Zresztą nic co dzieje się w tym serialu nie jest zwyczajne.

Dead Ringers z 1988 roku, podobnie jak książka, na której został oparty film, jest w zasadzie opowieścią o narodzinach, śmierci, miłości i władzy, czyli zagadnieniach dotykających człowieka niemal na co dzień. Jednak w obrazie Cronenberga, zdaniem showrunnerki Alice Birch, jest to męski punkt widzenia na te wszystkie rzeczy. Przyznam, że ponieważ jestem człowiekiem podchodzącym z rezerwą do wojującego feminizmu, spowodowało to u mnie lekkie obawy, ale realizacja pomysłu mnie urzekła.

Nowa, sześcioodcinkowa adaptacja Dead Ringers (Nierozłączne) dostępna na Prime Video zachowuje wszystkie przymioty, jakimi chwalić mogła się wersja z Ironsem, ale kobiety rzeczywiście weszły tu z pełną mocą, zajmują wysokie stanowiska, są agresywne w realizowaniu swoich ambicji, a bliźniaczki są bardziej wyraziste niż męscy odpowiednicy. Rachel Weisz z pewnością zagra w życiu wiele ról. Jednak to co pokazała na planie Nierozłącznych to prawdziwy popis i koncert umiejętności. Jak dla mnie jest to najlepszy występ jaki zaliczyła do tej pory w swojej karierze. W swoich rolach jest genialna. Obie kobiety są do siebie podobne, a jednocześnie tak różne. Beverly i Elliot są znakomicie sportretowane – od fryzur, przez sposób chodzenia, charakter, po taki detal jak barwa głosu. Obie są znakomitymi ginekologami, a ich klinika jest źródłem niezłych dochodów. Jednak pod tym wszystkim siedzi ukryta prawda, pogmatwane losy i chora zależność pomiędzy siostrami. W to wszystko wplątuje się jeszcze Genevieve, w której zakochuje się Beverly.